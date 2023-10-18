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墨菲前幕僚長赫米 轉任醫院高管

編譯俞仲慈／綜合報導

據澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，新州最大醫療保健體系RWJ Barnabas Health已延攬州長墨菲(Phil Murphy)前幕僚長赫米(George Helmy)，擔任該院執行副總裁。

RWJ Barnabas Health總裁兼執行長馬尼根(Mark Manigan)稱讚赫米：「他對於新州面臨的各項問題，瞭若指掌，確信他對於本院推動患者暨社區服務的使命，將做出重大貢獻。」

赫米將擔任RWJ Barnabas Health執行副總裁兼首席公關政策主管，負責管理該院對外以及和各級政府部門的聯絡事務。

來自澤西市(Jersey City)的赫米，過去曾擔任民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker)和已故前聯邦參議員洛登伯格(Frank Lautenberg)的資深助理，後來被墨菲延攬為幕僚長，成功改善州長和州議員間的緊張關係，備受兩黨議員肯定。

墨菲對於擔任四年半的得力助手另有重用，除了表達祝福外，還透露赫米仍將以無給職顧問方式，繼續為州政府服務，並強調：「赫米在公私部門的獨特服務經驗，加上卓越管理能力和涵蓋全州的關係，得以勝任任何職位，相信以他在州政府任內表現出的熱情、動力和毅力也可以帶進新職務。」

州長辦公室表示，依照新州道德規範，赫米出任新職一年內，不得代表業主利益向州長辦公室進行遊說，因此赫米已提交信件保證自己和州政府部門交涉，會迴避任何涉及RWJ Barnabas Health的相關業務。

據了解，RWJ Barnabas Health為新州境內最大型的醫療保健暨學術研究體系，旗下包括12家附有急診的醫院、3家兒童醫院，服務範圍涵蓋八郡、500萬居民。

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