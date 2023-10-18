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市府徵重稅 費城停車費全美第3高

編譯潘勛／綜合報導
費城停車收費高，停車業者也被課重稅。圖為費城停車管理局人員在一處街區拖吊違停車輛。(美聯社)
費城停車收費高，停車業者也被課重稅。圖為費城停車管理局人員在一處街區拖吊違停車輛。(美聯社)

車輛租賃公司「芬恩」(Finn)最新報告指出，費城有些私人停車格、停車場，收費是全國最高；業界人士指出，費城停車業被課的稅，可能是全州、甚至是全國最狠的。

報告指出，費城停車空間月租的起跳費用250元，跟華盛頓州西雅圖一樣居全美第三高。停車最貴城市是紐約市，高達每月443.51元；舊金山市每月停車起跳費是300元。

「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，芬恩的報告使用「世界人口綜述」(World Population Review)集纂數據，找出全國人口最稠密城市，再使用「SpotHero」這個平台，藉此界定一個城市最低的停車月開銷。

停車公司「Parkway Corp.」執行長朱瑞特斯基(Robert Zuritsky)表示，費城停車很貴，排名很高，他不覺得奇怪，地方稅及規費要計算到停車收費裡，城市稅就占停車業者向車主收費的45%到65%，還不計另外收取的州稅、聯邦稅。

按該公司網站所列，第15街、雪莉街(Cherry Street)室外停車每月收475元；購物中心「Liberty Place」的室內停車月費為575元。專屬車位比一般月費更貴得多。

朱瑞特斯基表示，費城的停車業大概是被課稅最高的產業，可能在全州、全國也是一樣。

另外，很多房地產開發商判定，納入停車格就財務上並沒好處，所以停車空間一直消失。

朱瑞特斯基目前替兩家公司開發摩天大樓，但發現兩家公司原先打算在新大樓設停車位，只是按照新計畫都已取消；公共停車在退倒，但新大樓加塞了幾千人。

停車在費城是頭痛事情。有些教師拒絕不提供停車的教書工作，另外，車輛停在合法停車格，還被拖吊，費城其他教師正在考慮打集體官司。

朱瑞特斯基表示，一些區域停車空間不夠，所以交通正在減少，取消便利的停車，當地就會死寂。

費城停車收費高，停車業者也被課重稅。圖為費城停車管理局人員在一處街區拖吊違停車輛...
費城停車收費高，停車業者也被課重稅。圖為費城停車管理局人員在一處街區拖吊違停車輛。(美聯社)

費城 三高 紐約市

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