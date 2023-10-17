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賓州長設專線 州民可直接傳簡訊

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州州長夏皮羅最近宣布設立新的雙向溝通專線，民眾若有問題可直接傳簡訊至州長辦公室詢問。(美聯社)
賓州州長夏皮羅最近宣布設立新的雙向溝通專線，民眾若有問題可直接傳簡訊至州長辦公室詢問。(美聯社)

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)最近宣布設立雙向溝通專線，民眾若有問題可直接傳簡訊至州長辦公室詢問，專線號碼為717-788-8990。

夏皮羅表示：「為了給予賓州人民最佳服務，我們必須在大眾所在的地方有效率地聯繫。」

新專線由簡訊服務(SMS)平台Community支援，Community為公共人物、名人、品牌提供服務，透過10碼號碼與他們的受眾聯繫；兩周前新澤西州長墨菲(Phil Murphy)加入該平台，成為全美第一個透過Community推出簡訊專線的州長，拜登總統在去年夏季推出其專線。

夏皮羅團隊致力於透過新型與非傳統媒體平台與民眾接觸，新專線是最新措施。

今年4月夏皮羅簽署一項行政命令，成立數位體驗州辦公室(Commonwealth Office of Digital Experience)，致力簡化並推動線上服務現代化。

其數位團隊透過幕後通話，與地方知名人士、專家討論俄亥俄州東巴勒斯汀(East Palestine) 火車出軌意外，以及最高法院裁決；3月夏皮羅與匹茲堡(Pittsburgh)公立學校教師一同舉辦一場TikTok直播會議；世界地球日州長辦公室邀請TikTok創作者至州長官邸一同討論農業、乾淨空氣與水的相關議題。

最近州長辦公室還與當地喜劇演員皮爾曼(Alex Pearlman)合作，協助傳播95號州際公路(I-95)重建的最新消息。

夏皮羅表示：「無論選擇哪種方式與政府聯繫，民眾必須知道無論是走進州府大樓或傳簡訊給我，他們都將得到幫助，更重要的是我想傾聽人民的想法，看看政府和我可以幫什麼忙，以及聆聽人民的故事。只需要傳簡訊給我們。」

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