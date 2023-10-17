山楂減肥劑摻夾竹桃 新州女童誤食送醫

新澤西州 一名女童誤服墨西哥山楂(tejocote)減肥劑嘔吐住院，經診斷有低血壓 和心律不整，原來減肥劑摻了黃花夾竹桃(yellow oleander)，卻沒標明成分。

這名23個月大的女童被父母親送醫急救，急診室醫師檢驗後發現，可能是減肥劑裡面的夾竹桃萃取成分作祟。

羅格斯大學醫學院新澤西毒物控制中心主任卡蕾羅(Diane Calello)說，幼童不是不能吃山楂，但「黃花夾竹桃絕對是這場虛驚的一大原因」，因為夾竹桃所含強心配醣體(cardiac glycosides)的毒性會擾亂心律。

卡蕾羅14日將女童病例呈報給疾病防治中心的每周彙報。報告中說，這名幼年病患住院三天後已康復，出院返家。

報告中還提到，醫院檢驗人員檢測 了從網路購到的10件山楂產品樣本。其中有兩件與女童誤食的減肥劑為同一廠商所生產。結果發現，10件樣本中沒有任何一件含有山楂成分，倒是有九件含有黃花夾竹桃。

卡蕾羅說，此一發現顯示，市面上的營養補充品充滿風險，因相關法令規定不如藥品嚴格，產品的實際成分的也並非如標誌所記載。「就算含有標誌所說的成分，也不見得能達成廠商所宣稱的效果。」

她說，另一危險是，某些營養補充劑的包裝瓶並不「防」小孩，她不清楚女孩是如何誤食，但本案例足以說明，幾乎沒有哪樣產品的包裝可抵擋兒童的好奇心，而「只消半秒鐘」，就出問題了。

本案例發生於2022年9月，急救室醫師發現女童血壓過低，心電圖也出現異常，立即聯絡卡蕾羅的毒物中心，毒物中心員工處理過類似的中毒病例，立即請急救室做毒物檢測，確定是否還有黃花夾竹桃毒。

證實中毒原因後，醫師立即解毒，病童血壓和心跳恢復正常，但12小時候血壓再度降低、心跳不規則。醫師再給她打一針抗生素解毒劑，這才康復。