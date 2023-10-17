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年領10幾萬 澤西學區高管退休金驚人

編譯莊瑞萌／綜合報導
新澤西哈德遜郡技術學區退休校長加吉烏洛退休前40個月即開始帶薪休假，仍照領薪水，現在每年還可領取17萬5000元退休金。(取自HCST官網)
新澤西哈德遜郡技術學區退休校長加吉烏洛退休前40個月即開始帶薪休假，仍照領薪水，現在每年還可領取17萬5000元退休金。(取自HCST官網)

媒體調查發現，新澤西哈德遜郡技術學區(Hudson County Schools of Technology，HCST)三位教職員退休前後透過不合理方式領取薪水與退休金，總計耗費納稅人超過200萬元。反觀該學區內有42%的學生經濟狀況困難，達到領取免費餐飲的資格。

退休校長加吉烏洛(Frank Gargiulo)不只領取鉅額退休金，其方式更是外界關注焦點。他2022年1月退休前40個月即開始帶薪休假，不必工作仍照領薪水，現在每年還可領取17萬5000元退休金。另外兩位行政人員，也是在退休前坐領大筆乾薪。

導師主管安德里亞尼(James Andriani)在2022年10月退休前，在34個月的有薪休假期間，領取超過53萬5000元薪資，現在還每年領取10萬9500元退休金。

另一位主管萊昂斯(Gerald Lyons)在2021年7月退休前，在24個月有薪休假期間領取超過45萬元的薪酬，目前每年還領取11萬6500元的退休金。

對此，學區發言人哈弗(Darsen Hover)說，「這些行政人員的福利是根據合約規定支付，教育委員會有責任履行合約。吸引和留住優秀的教育行政人員對於本學區繼續為我們的學生提供卓越教育至關重要。」

根據NJ Advance Media調查發現，2020年以來，780位新澤西州各地政府最高薪資公務人員共領走7670萬元退休金，其中47人每年退休金超過25萬元，包括警察局長、消防局長、學區主管和其他高階官員。

去年新澤西主計長辦公室(Comptroller's Office)曾示警，許多地方政府未能遵守規定，持續提供其員工過多的福利。澤西市議員索羅門(James Solomon)審查五個地方政府單位的合約，其中包括HCST學區後指出，「嚴重擔憂納稅人大筆的錢遭不當使用。」

退休金 學區 新澤西州

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