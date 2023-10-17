賓大活動反猶太？大金主校友籲所有捐款人停捐

賓州大學上月主辦「巴勒斯坦寫作節」活動，被視為縱容反猶太思想，引發爭議。金主校友威脅停止捐款，逼迫校長和董事長下台。(路透)

常春藤 盟校之一的賓州大學上月主辦「巴勒斯坦 寫作節」活動，被視為縱容反猶太 思想；曾一口氣捐5000萬元給學校的大金主校友羅文(Marc Rowan)籲請所有捐款人停捐，逼校長和董事長下台，以示對處理活動不當負責。

巴勒斯坦寫作節活動除邀請經常發表反猶太言論的樂手羅傑華特斯(Roger Waters)演講，又選在猶太人最神聖的「贖罪日」(Yom Kippur)之前舉辦，引此在校園裡也引發批評聲浪。

校長麥吉爾(Liz Magill)9月12日回應批評，譴責反猶太主義，保證學校會謹守「觀念自由交流」的教育宗旨，包括爭議性甚至「與本校價值觀不合」言論的表達。

賓大華頓商學院畢業、阿波羅全球財富管理公司執行長羅文11日在網路上發表公開信，呼籲校友不要再捐款給賓大，除非校長麥吉爾和董事長柏克(Scott L. Bok)辭職，隨即獲得電視製作人校友沃爾夫(Dick Wolf)的響應。

賓大董事會副主席普拉特(Julie Platt)透過學校表示，她對校長和董事長兩人的領導能力有「充分信心」，「董事會執行委員會一致支持校方作為」。

羅文在公開信中，舉哈瑪斯突襲以色列為例，說「言詞表達和觀念都很重要。」「本校董事們該領導賓大朝新的方向發展。請大家和我以及深愛賓大的人一起，把過去捐給賓大的金額一律改為1元。」

羅文12日接受CNBC採訪時說，他和另三位聯名發表公開信的猶太裔校董，受到來自校長和董事長的壓力，要他們放棄立場，但他們還是發表這封信，實現言論自由權。