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賓州大研究：斑衣蠟蟬威脅性比預期低

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州一處葡萄園發現的斑衣蠟蟬(spotted lanternfly)。賓州州立大學一項新研究顯示，斑衣蠟蟬對硬木樹可能不如原本預期般具有威脅性，但仍可傷害葡萄藤。(美聯社)
賓州一處葡萄園發現的斑衣蠟蟬(spotted lanternfly)。賓州州立大學一項新研究顯示，斑衣蠟蟬對硬木樹可能不如原本預期般具有威脅性，但仍可傷害葡萄藤。(美聯社)

賓州州立大學(Pennsylvania State University)昆蟲學系最近發表的一項新研究顯示，斑衣蠟蟬(spotted lanternfly)可能不如原本預期般地具有威脅性。

這項為期四年的研究旨在探究斑衣蠟蟬對當地植物是否如2014年官方首度認定的那般具有破壞力，當時來自日本南韓的報告警告，自2000年代中期以來，斑衣蠟蟬對地方水果與硬木樹木造成嚴重破壞，因此有理由認為，這一入侵物種可能對賓州數百萬元的葡萄與數十億元的林木產業造成重大損失。

然而，近十年後，科學家得出稍微令人寬慰的研究結果，賓州大昆蟲學教授、國際知名害蟲學者胡佛(Kelli Hoover)是研究報告領銜作者，他表示斑衣蠟蟬移動太頻繁，不足以對樹木造成太大的損害。

該研究嘗試模擬野外樹木的最糟情況，讓斑衣蠟蟬連續四年以同一棵樹為食，但研究顯示斑衣蠟蟬通常只會在同一棵樹上覓食一至兩年時間，接著便轉移至其他目標，因此即使遇上大量的斑衣蠟蟬群，賓州的硬木也能夠恢復健康。

在第一、二年，研究員對樹苗施加巨大壓力，導致樹木成長大幅減少，對於已面臨嚴苛環境的樹木來說可能是致命一擊。然而，當研究員在第三年減輕樹苗壓力時，所有的樹都可以復元。

斑衣蠟蟬在消耗寄生樹的養分後不會停留太久，胡佛表示斑衣蠟蟬通常在樹上或目標區域待一到兩年，覓食充足後會尋找下一個棲息地再待一到兩年，之後才可能返回原本的寄生目標。

這代表即使這種害蟲會損害賓州用於木材的硬木樹，但只要樹木足夠強壯健康，沒有面臨任何生存壓力，就不會因遭斑衣蠟蟬侵食而死，但胡佛也警告，看到斑衣蠟蟬時仍應予以撲滅，因為賓州的葡萄仍受其威脅。

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