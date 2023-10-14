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新州獵熊季 首日獵殺量近去年總和

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州2023年獵熊季從10月9日正式開始，第一天就有105頭熊遭獵殺。(路透)
新澤西州2023年獵熊季從10月9日正式開始，第一天就有105頭熊遭獵殺。(路透)

新澤西州2023年獵熊季從10月9日正式開始，第一天就有105頭熊遭獵殺，幾乎是去年獵熊季的總數；新州去年獵熊季節因種種原因而縮短，僅在12月為期8天，共獵殺114頭。

根據官方數字，今年獵熊季第一天，蘇塞克斯郡(Sussex County)就獵殺了45 頭，沃倫郡(Warren County)37頭，僅是這兩個郡的獵熊量，就幾乎占了全數的四分之三。

新州環境保護廳(DEP)表示，今年的獵熊活動將分為兩個部分，第一部分將從周一到周六，每天由日出前半小時到日落後半小時，其中周一到周三只准使用弓箭，周四至六則准許射箭及使用前膛槍(muzzleloader)。

第二部分將於12月4日至9日為期6天，僅限使用獵槍及前膛槍。

新州魚類和野生動物學家表示，隨著捕獵活動的恢復，他們將能夠再次對西北部地區的熊數量展開估計，更好地了解熊群的變化。

一直以來，新州反狩獵組織強烈反對獵熊，但多次提出訴訟均告失敗。

今年9月，新州漁獵委員會(Fish and Game Council, FGC)更不顧環保團體與動物權利組織的反對，通過計畫將獵熊季延長5年至2028年，計畫由環保廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)簽署通過。

新州漁獵委員會(FGC)主席維吉爾(Frank Virgilio)指出，委員會認為獵熊可以控制熊的數量，降低熊與人接觸的機會。

但反對狩獵的新州「塞拉俱樂部」(Sierra Club)呼籲拉圖瑞特駁回有關計畫，指出目前新州熊的數量已經大幅減少，目前估計約剩1600頭，遠低於高峰時期的3000多頭。

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