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新州房產稅退款 已匯入納稅人帳戶

編譯周芳苑／綜合報導
新州的ANCHOR退稅已從12日起展開 (美聯社)
新州的ANCHOR退稅已從12日起展開 (美聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)表示，ANCHOR(Affordable NJ Communities for Homeowners & Renters)房地產稅減稅款項，12日上午起陸續存入該州納稅人銀行帳戶。

墨菲11日晚間在廣播節目中說，民眾引頸期盼的減稅款項「明天就存入銀行，下周收到支票。」ANCHOR是新州最具歷史意義的房地產稅減免計畫。

目前新州政府發出的是2020納稅年度退款，比預訂時程提早將近三周開始。

新州財政廰表示，逾70萬申請人的退稅最快12日上午就會直接存入其銀行帳戶；下周開始郵寄紙本支票，未透露數量，幾乎所有已提出申請的房屋所有人或租戶，都會在11月1日前收到款項。

第一批收到款項的民眾，為2019年曾領取過ANCHIR退稅的納稅人，財政廳8月時曾發出超過130萬封確認函，通知收件人有資格領取2020年的退稅，而且會自動轉入其帳戶。

至於新申請者，州府將在提交申請後約90天付款，預估包括150餘萬名屋主和56萬名租戶。

其他居民可上網或透過電話申請，但2020年購屋、更改契約或離婚喪偶者，須郵寄申請。

屋主部分，65歲以上且年收入未超過15萬元者將可獲1750元；滿65歲且年收入15萬1元至25萬元之間可獲1250元；65歲以下、收入未超過15萬元可獲1500元；65歲以下、收入15萬1元至25萬元將獲1000元。

至於租戶，年滿65歲且年收入低於15萬元將獲700元，未滿65歲將獲450元。

新州財政廳長莫遊(Elizabeth Maher Muoio)說，現任州府目標是讓新州生活、工作和養家的成本更便宜，就在人人感受物價上漲壓力時，將ANCHOR款項送到需要的人手裡。

新州 退稅 支票

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