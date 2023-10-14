我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

安全考量 新州湯普森街取消萬聖節活動

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州伯靈頓郡湯普森街的萬聖節裝飾，每年總會吸引數以千計遊客參觀，但主辦單位表示，今年活動取消。(Halloween On Thompson Street 官方臉書)
新澤西州伯靈頓郡湯普森街的萬聖節裝飾，每年總會吸引數以千計遊客參觀，但主辦單位表示，今年活動取消。(Halloween On Thompson Street 官方臉書)

新澤西州伯靈頓郡(Burlington County)湯普森街(Thompson Street)的萬聖節裝飾，每年總會吸引數以千計遊客參觀，但主辦單位表示，今年活動將取消。

2003年，共同主辦人派特瑞西歐(Pat Patrizio)與伴侶瑞歐斯(Frank Rios)大手筆為房子妝點慶祝萬聖節，促成了湯普森街萬聖節的年度活動。

湯普森街的萬聖節布置一年比一年更精美，越來越多社區民眾共襄盛舉，每年總有來自鄰近城鎮的大人小孩前來要糖，欣賞湯普森街居民親手製作的布置。疫情期間活動暫停，直到2022年才恢復舉辦。

不過派特瑞西歐說，今年他與瑞歐斯不會再布置房子，也不會舉辦活動，因為龐大的參觀人潮在當地引發安全考量。他說：「我們決定不辦了。」

派特瑞西歐表示，有些鄰居今年可能還是會布置房子，自行推出萬聖節活動，而他的住家雖然一直都是湯普森街萬聖節活動的最大看點，今年則不會布置，也不會發糖給群眾。

派特瑞西歐說，今年稍早與波登鎮(Bordentown)警長拉費提(Shaun Lafferty)開會之後，決定取消萬聖節活動，因為拉費提對於活動規模變得過於龐大感到憂心，並說活動可能導致民眾面臨危險。

日前社群網站消息傳出，市政府打算勒令湯普森街萬聖節活動停辦。但拉費提說，網路傳聞與事實不符，主辦方決定今年不舉辦活動。

波登鎮位於伯靈頓郡北部，緊鄰德拉瓦河(Delaware River)，面積僅1平方哩。湯普森街全常約0.1哩，拉費提說，湯普森街周邊街道同樣是小巷子，萬聖節活動期間經常造成塞車。

萬聖節 新澤西州 社群網站

上一則

華諮處11月13日、14日 舉辦4場地稅上訴講座

下一則

確保安全 芝加哥猶太教堂、警方高度戒備

延伸閱讀

NBA／季後賽輸湖人「很難受」 湯普森：我打得很爛

NBA／季後賽輸湖人「很難受」 湯普森：我打得很爛
以哈衝突／新州多人失聯、已有家屬接獲死訊

以哈衝突／新州多人失聯、已有家屬接獲死訊
禽流感再起 南達科他州和猶他州2火雞養殖場傳災情

禽流感再起 南達科他州和猶他州2火雞養殖場傳災情
NBA／勇士湯普森自曝從小就看保羅打球「想從他身上學到一些東西」

NBA／勇士湯普森自曝從小就看保羅打球「想從他身上學到一些東西」

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
竊賊偷走整個貨櫃集裝箱後，還在現場車架的檔泥板上留言。(卡車業者提供)

一夜損失20萬 竊賊直接拖走集裝箱 芝華人卡車業陷困境

2023-10-13 11:05
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02
馬州喬治王子郡(Prince George's County)日前發生致命車禍，車內的四名青少年全部死亡。圖為車禍示意圖，非新聞當事車輛。（取材自pexels／Artyom Kulakov攝影）

馬州4青少年開贓車上路 為躲攔檢撞樹全燒死

2023-10-09 21:38

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡