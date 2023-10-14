新澤西主恩堂音樂話劇晚會演出感人
位於帕西派尼的新澤西主恩堂於十月七日星期六舉辦了一場音樂話劇晚會，當晚有老少三百多人齊聚一堂，觀賞了非常精彩感人的表演。
晚會開始，首先由頌讃團隊帶領會衆唱三首詩歌: 1.「滿有能力」，會眾一起拍手歡唱著，有主在我裡面，我有平安，沒有懼怕，滿有能力！2. 「有一位神」祂是創造宇宙萬物，有恩典慈愛的神！3. 「看見神的愛」在溫暖的陽光，澎湃的海洋，憐憫的心腸；在每個微笑，每個擁抱，每個祈禱中看見神的愛！觀衆一邊唱一邊舞動雙手，愛充滿在每個人的心中。
第一齣戲是「耶穌愛你」，一位基督徒巧遇一名失業的餐廳員工，知道她生活艱難，欣然幫助她，因為他以前失業潦倒時也曾被好心的基督徒資助過，耶穌的愛改變了他的人生。
第二齣戲「信」，基督徒的餐館老闆娘知道員工急需一筆錢度過難關，由於她過去在困境時曾受助於基督徒朋友，她慷慨幫助員工解決了困難，而不求回報的故事。
第三齣戲「最大的祝福一真平安」，一家三口由於父親工作辛勞患了癌症，家庭陷入絕望時，朋友為他們禱告，並帶給他們信仰，使他們知道在耶穌裡有平安，而那才是最大的祝福。
美奐美侖的幻燈片佈景為三齣短劇增添了許多身入其境的感覺，中間並穿插了詩班動人的演唱，「人生的福」，「信心的旅途」及「耶穌給你平安」，使三個短劇得到更好的詮釋。
戎翰牧師信息分享時説，這三齣戲顯示了有時壞事也會變成好事，人生雖有困境，但是在困境中可以得到上面來的力量，在基督裡生命得以翻轉，耶穌要幫助我們把悲劇變成喜劇。物質不能使人生美滿，惟有神的平安使人幸福。
當晚有多人接受呼召，決志願意接受上帝的救恩，戎牧師為他們祈禱。晚會在大家合唱「回家」聲中結束。
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