新澤西主恩堂音樂話劇晚會演出感人

主恩堂音樂話劇晚會演出感人

位於帕西派尼的新澤西 主恩堂於十月七日星期六舉辦了一場音樂話劇晚會，當晚有老少三百多人齊聚一堂，觀賞了非常精彩感人的表演。

晚會開始，首先由頌讃團隊帶領會衆唱三首詩歌: 1.「滿有能力」，會眾一起拍手歡唱著，有主在我裡面，我有平安，沒有懼怕，滿有能力！2. 「有一位神」祂是創造宇宙萬物，有恩典慈愛的神！3. 「看見神的愛」在溫暖的陽光，澎湃的海洋，憐憫的心腸；在每個微笑，每個擁抱，每個祈禱中看見神的愛！觀衆一邊唱一邊舞動雙手，愛充滿在每個人的心中。

第一齣戲是「耶穌愛你」，一位基督徒巧遇一名失業的餐廳員工，知道她生活艱難，欣然幫助她，因為他以前失業潦倒時也曾被好心的基督徒資助過，耶穌的愛改變了他的人生。

第二齣戲「信」，基督徒的餐館老闆娘知道員工急需一筆錢度過難關，由於她過去在困境時曾受助於基督徒朋友，她慷慨幫助員工解決了困難，而不求回報的故事。

第三齣戲「最大的祝福一真平安」，一家三口由於父親工作辛勞患了癌症 ，家庭陷入絕望時，朋友為他們禱告，並帶給他們信仰，使他們知道在耶穌裡有平安，而那才是最大的祝福。

美奐美侖的幻燈片佈景為三齣短劇增添了許多身入其境的感覺，中間並穿插了詩班動人的演唱，「人生的福」，「信心的旅途」及「耶穌給你平安」，使三個短劇得到更好的詮釋。

戎翰牧師信息分享時説，這三齣戲顯示了有時壞事也會變成好事，人生雖有困境，但是在困境中可以得到上面來的力量，在基督裡生命得以翻轉，耶穌要幫助我們把悲劇變成喜劇。物質不能使人生美滿，惟有神的平安使人幸福。

當晚有多人接受呼召，決志願意接受上帝的救恩，戎牧師為他們祈禱。晚會在大家合唱「回家」聲中結束。