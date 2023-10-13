心懷台灣 新州僑學界熱烈慶雙十

升旗典禮邀請華音青少年合唱團演唱國歌，榮光聯誼會升旗。(新澤西州國慶籌備會提供)

新澤西州 僑學界慶祝中華民國 112年國慶升旗典禮暨慶祝大會，日前在Whippany市富麗堂皇的樺木莊園(Birchwood Manor)舉行，僑胞同唱國歌，心懷台灣，高喊加油。

駐紐約台北經文處處長李光章、副處長張俊裕、僑務組主任黃儷萱、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌、僑務委員蕭貴源及民眾約400人出席。

新澤西僑胞慶祝中華民國生日快樂。(新澤西州國慶籌備會提供)

李光章致詞指出，一年來，美國國會提出了超過30項友台法案、決議，包括台美21世紀貿易倡議首批協定，將會進一步強化台美的夥伴關係。他指出，今年新澤西州參、眾議會無異議通過支持台灣與美國的經貿夥伴關係，近期州政府也將會採取一系列重要措施，強化台灣與新澤西之間的經貿文教科技及金融的合作，請大家拭目以待。

慶祝雙十國慶，僑胞高喊「中華民國萬歲、台灣加油」。(新澤西州國慶籌備會提供)

籌備會主委李僑韋強調，僑胞心懷關心，很高興中華民國台灣接收到很多應有的注目，跟很多地方政府與民間都有更多的合作。

新澤西州僑學界慶祝中華民國112年國慶升旗典禮暨慶祝大會在Birchwood Manor舉行，近400僑胞出席。(新澤西州國慶籌備會提供)

升旗典禮由楊文箎主持，華音青少年合唱團演唱國歌，榮光會負責升旗，慶祝大會由孫影真主持，眾人齊唱生日快樂歌慶賀，節目包括美國扯鈴協會會長羅英九的扯鈴、夢幻儀隊、愛迪生中校舞龍舞獅、新澤西中校協會擂鼓、北新中校歌唱、維德中校扯鈴、新海中校民俗舞蹈、與FASCA海外青年文化大使協會「台灣回憶錄完美世界」串歌表演等等。

FASCA海外青年文化大使協會「台灣回憶錄完美世界」串歌表演，帶來許多熟悉好歌。(新澤西州國慶籌備會提供)

皇后區 國慶籌備委員會主委李金標、執行秘書賀台華、大紐約區台灣大專院校校友聯合會會長林映君、美東茗茶品酒協會會長陳樹波、夢幻儀隊領隊謝翠萍與隊員、摩理斯郡人際委員劉雯、好心人基金會翁雁天等貴賓出席。