新州禁單獨囚禁 監獄屢屢違規

新澤西州法律禁止單獨囚禁，但監督機構發現，囚犯連續數周甚至幾個月每天遭隔離23小時的情形，屢見不鮮。圖為東澤西州立監獄。(路透)

新澤西州 法律禁止單獨囚禁，但監督機構發現，囚犯連續數周甚至幾個月每天遭隔離23小時的情形，屢見不鮮。

州長墨菲2019年簽署實施的法律，禁止連續20天單獨囚禁，囚犯每天必須離開牢房至少4小時。

獨立的「獄政調查人辦公室」(Office of the Corrections Ombudsperson)指出，各監獄 慣常閃避法律規定，連續幾個月把囚犯關到「調教房」，也不按規定放風。

調查官修士特(Terry Schuster)接受新澤西先進媒體(NJ Advance Media)訪問時表示，他接到很多被關在「調教房」的囚犯及家屬投訴和求助。他的辦公室透過民調 、閱覽監獄日誌，發現全州監獄裡平均每天有750人遭單獨囚禁。

修士特說，雖然多數進入「調教間」的囚犯是因打架或攻擊員警而受處罰；有些人違反禁藥規定、不聽命令等小過錯，也遭單獨囚禁。

州獄政處表示絕無單獨囚禁之事，只在「迫不得已」的情況下，才讓囚犯獨處一室。獄政改革人士反駁說，州政府盡用些冠冕堂皇的字眼，如「行政隔離」、「就近監督」、「調教室」等，遮掩聯合國所定義的酷刑。

民權社團讚揚新澤西禁止單獨囚禁的法律是「全國模範」，但非營利組織「類型調查」(Type Investigations)最近發布的報告指出，監獄處對於新法的規定好像不當一回事。

「類型調查」組織說，某些「調教房」的情況，已符合獄政處自己所定義的單獨囚禁，不但違反相關規定，甚至違法。

「獄政調查人辦公室」則表示，州政府有種種困難，無法一一實現法律的規定，例如，監獄裡的空間有限，正常的作業時程常被打亂，管理人員問題及安全風險。