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妨礙警執法、吹噓議會撒尿 新州2男涉國會暴動相繼認罪

編譯俞仲慈／綜合報導
又有兩名新澤西州男子涉嫌參與2021年1月6日國會暴亂事件，當庭 認罪。至今已有27位新澤西州民因涉及國會暴動而被定罪。(美聯社)
又有兩名新澤西州男子涉嫌參與2021年1月6日國會暴亂事件，當庭 認罪。至今已有27位新澤西州民因涉及國會暴動而被定罪。(美聯社)

華府聯邦法院10日舉行國會攻擊事件聽證會，兩名新澤西州男子，來自格洛斯特郡(Gloucester County)的克里爾(Peter Michael Krill)被控妨礙警方執法；另外來自大西洋城的拉姆(James Rahm III)也因為吹噓在眾院議長辦公室撒尿，面臨入獄服刑的後果。

根據報導，55歲克里爾在西維爾(Sewell)經營建築公司，攻擊行動發生時，他拍下國會大廈北側衝突場面，並上傳至抖音。

而現場一名員警的隨身攝影機則拍到克里爾將維安路障移至一邊，協助一群暴徒直衝國會大廈；當時留著長鬍鬚的克里爾頭戴迷彩軍用頭盔和護目鏡、身穿川普2020競選T恤，揮舞著國旗。檢方估計克里爾在國會大廈停留約一小時後才離開。

由於罪證確鑿，克里爾對於犯下內亂期間妨礙執法的罪名，坦承不諱，最高將面臨五年徒刑。

至於29歲的拉姆自拍影片顯示自己走在一群暴徒的最前面；同時影片也拍下他父親詹姆斯(James Rahm Jr.)和其他數十位暴徒聯手對抗員警，強行進入國會大廈的場面。

儘管拉姆事後刪除1月6日之後所有的社群貼文，但警方調查發現，詹姆斯向朋友宣稱和兒子一起進入當時眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)辦公室的簡訊：「我在她辦公室裡撒尿，我兒子有拍下影片。」不過檢方並未發現證據，研判只是出於炫耀的一面之詞。

對於觸犯禁區內擾亂治安的輕罪，拉姆已於10日認罪；詹姆斯則於今年元月，因參與國會攻擊行動，被判刑一年。新州至今已有27位州民因涉及國會暴動而被定罪。

眾院 新澤西州 裴洛西

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