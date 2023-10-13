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以哈衝突／新州多人失聯、已有家屬接獲死訊

編譯俞仲慈／綜合報導
新州霍博肯市的燭光守夜活動，希望在哈瑪斯與以色列衝突中失蹤的新澤西人能盡快平安回家。(Governor Phil Murphy Facebook)
新州霍博肯市的燭光守夜活動，希望在哈瑪斯與以色列衝突中失蹤的新澤西人能盡快平安回家。(Governor Phil Murphy Facebook)

新澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，新州官員10日證實，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)和以色列爆發衝突以來，新州有數位州民宣告失蹤，其中一名失蹤者是去年前往以色列服役的19歲青年亞歷山大(Edan Alexander)。

州長墨菲(Phil Murphy)表示：「很遺憾，我們知道在以色列失蹤名單包含新澤西人，稍早前，我已和一名男性失蹤者的家屬聯絡，他就是艾登·亞歷山大。」

在霍博肯市(Hoboken)舉行的燭光守夜活動，墨菲向在場人士透露，來自柏根郡(Bergen County)的亞歷山大，去年自特納夫萊高中(Tenafly High School)畢業後，前往以色列服役，隸屬於第51師戈拉尼旅(Golani Brigade)，哈瑪斯發動攻擊時，他剛好駐守在加薩附近。

墨菲補充表示：「我們祈禱艾登能夠盡快平安回家，我們為新州以及全國各地的家庭祈禱，因為他們的親人至今下落不明。」墨菲還表示，相關人員正在調查捲入以哈衝突的美國人名單，是否還有其他新澤西人。

同時根據「每日野獸報」(Daily Beast)報導，出生於新州、並在以色列國防軍服役的格里斯科(Itay Glisko)，家屬經過四天煎熬等待，已於10日接獲死訊。

州長辦公室也證實，至少還有兩位州民：20歲的DJ阿巴莫夫(Laor Abramov)以及同樣20歲、也在以國服役的杜賓(Ari Dubin)在衝突發生後，至今失聯。

另外有鑑於新州境內擁有大批猶太裔和巴勒斯坦裔，檢察長普拉特金(Matthew Platkin)強調，對於猶太教堂、清真寺等敏感地點，警方會加強巡邏執法，呼籲州民保持警戒。

新州 以色列 新澤西

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