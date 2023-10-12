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感染西尼羅病毒 賓州8旬老婦病逝

編譯陳韻涵／綜合報導
匹茲堡一名80歲婦人上月底因感染西尼羅病毒過世後，衛生當局即加強病媒蚊防治措施。(美聯社)
匹茲堡一名80歲婦人上月底因感染西尼羅病毒過世後，衛生當局即加強病媒蚊防治措施。(美聯社)

賓州官員表示，匹茲堡一名80歲婦人感染西尼羅病毒(West Nile virus)，上月底不治。

阿雷根尼郡衛生廳(ACHD)表示，這名婦人是該郡(Allegheny County)今年第一個人類感染西尼羅病毒的病例。

官員表示，這名婦人出現發燒、體弱的症狀，之後送醫住院，9月下旬過世，但未公布病患詳情。

郡衛生廳今年夏季初期在匹茲堡地區發現帶原西尼羅河的病媒蚊，賓州今年已向聯邦疾病防治中心(CDC)通報十宗西尼羅病毒感染病例，去年阿雷根尼郡有兩例，2021年3例。

郡衛生廳官員已在逝世病患居住的街區設置捕蚊陷阱，並加強附近地區的病媒蚊防治措施。

CDC表示，西尼羅病毒是美國境內由蚊子傳播的主要疾病，1999年夏季現蹤西半球且紐約市有人確診；CDC表示，蚊子通常叮了被染病禽類後，再藉由叮咬把病毒傳染給人類，此病毒不會透過飛沫或接觸傳染，吃下被感染的禽類也不會生病。

大多數感染西尼羅病毒的病患沒有症狀，但20%的人會發燒、頭痛、身體癢、關節痛、腹瀉、嘔吐或急躁；大多數症狀很快就會消失，但體弱和疲憊感可能持續數周或數月。

當局表示，每150名感染西尼羅病毒的人中，約會有一人出現腦炎或腦膜炎等致命重症。

目前沒有西尼羅病毒的疫苗或專門治療方法，CDC建議對症下藥，若重症則住院接受額外醫療協助。

CDC表示，避免感染的最佳辦法就是防蚊蟲叮咬，建議噴防蚊液、穿長袖長褲並採取抑制病媒蚊孳生的方法，如門窗裝紗網，避免容器積水等。

CDC 賓州 聯邦疾病防治中心

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