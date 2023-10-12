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新澤西州百年家族藥房 98歲老闆娘堅守崗位

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州歐文頓的阿貝爾藥房已營業屆滿100年，藥房老闆娘高齡98歲，仍然每天為顧客服務。(取材自谷歌地圖)
新澤西州歐文頓的阿貝爾藥房已營業屆滿100年，藥房老闆娘高齡98歲，仍然每天為顧客服務。(取材自谷歌地圖)

新澤西州歐文頓(Irvington)有一家真正的百年老店—阿貝爾藥房(Abels Pharmacy)營業屆滿100年，更令人稱奇的是藥房老闆娘高齡98歲，仍然每天為顧客服務，堪稱活生生的歷史見證人。

艾薩克士郡(Essex County)行政首長迪文森佐(Joe DiVincenzo)最近親臨藥房慶賀開業100周年，98歲老闆娘羅娜·阿貝爾(Rona Abels)開心地說：「他宣讀一份公告，並送給我們一塊匾牌，真是太好了。」

羅娜1925年出生於麻州，並於1955年和相親認識的藥劑師諾曼(Norman Abels)結婚，夫妻倆接手已經營32年的家族藥房，羅娜說：「我的丈夫1923年在這棟房子出生，他是社區的藥劑師直到2000年去世。」

丈夫過世後，羅娜仍在藥房工作，68年如一日，並為附近數千名學生接種小兒麻痺、麻疹等各種疫苗，工作之餘還得照顧四個兒子。

1967年7月紐瓦克(Newark)因為警察毆打計程車司機，引發連續四天的街頭暴動，造成26人死亡以及數十人受傷。

羅娜回憶當時說：「我記得國民兵的坦克車沿著大街行駛，我們知道出事，卻不知道會發生什麼狀況。」由於藥房鄰近紐瓦克，羅娜緊急將兒子們送到婆婆家安置，並和丈夫留守藥房。

羅娜還透露，2001年9月11日和紐約世貿恐怖攻擊有關的一段記憶，「那天早上附近來了一位女士，她說她在世貿上班，因為兒子不舒服所以請假在家；我永遠不會忘記這件事。」

2020年新冠肺炎疫情爆發，已高齡95歲的羅娜戴上口罩繼續工作，並強調：「你不戴口罩，就是拿自己的性命開玩笑。」

至於羅娜的長壽秘訣其實很簡單，就是生活單純且有人生目標，她說：「我從來不喝酒、也不抽菸，我的飲食健康，不吃垃圾食物。」

口罩 新澤西州 麻州

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