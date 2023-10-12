新澤西州州府接管帕特森警局 州檢察長挨告越權

新澤西州檢察長普拉金因州府接管帕特森市警察局引發爭議，遭指控越權。(路透)

新澤西州 檢察長普拉金(Matthew Platkin)3月將帕特森市(Paterson)警察局300多名警察置於州府監管之下，帕特森警察高級官員如今對檢察長普拉金提起訴訟，指控他接管該州第三大城市警察局一舉越權。

帕特森警局警察今年一場緊張的對峙中，槍殺了31歲的西布魯克斯(Najee Seabrooks)，西布魯克斯是致力減少社區暴力的活躍人士。

事發不到一個月後的3月，普拉金宣布接管帕特森警局警察；儘管普拉金並未提及西布魯克斯遭槍殺事件，但卻在接管警局，包括調查警察內部事務的部門後表示，對執法信心產生危機。

NJ.com報導指出，雖然新州 憲法賦予州檢察長直接監督郡檢察官和警察局長的權利，但在帕特森警察局長和代理警察局長所提出的訴訟中辯稱，州政府接管「超出了其法定和憲法權力的範圍」。

普拉金發言人洛謝爾(Sharon Lauchaire)稱，這起訴訟「不幸且毫無根據」，並在電子郵件中告訴NJ.com，州檢察長接管當地執法機構是「考慮到帕特森的歷史紀錄後，明確須執行的權力」。

州檢察長辦公室目前正參與調查這起槍擊案。普拉金也在2月對帕特森一名警員作出嚴重指控，稱該名警員開槍射殺一名逃跑、但手無寸鐵的男子。

帕特森市長謝格(Andre Sayegh)雖未列原告，但在日前聲稱自己屬「利益相關方」，並表示需要知道州檢察長接管警局舉動，是否符合州法律規定。

謝格也表示，當局正在針對該部門進行「重大變革」，但他們正在執行的「嚴肅而有意義變革」，卻因州檢察長接管而受中斷。

州政府官員聲稱，接管工作成效良好，本季夏天暴力犯罪 已較上一季明顯下降。