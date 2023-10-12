我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

新澤西州州府接管帕特森警局 州檢察長挨告越權

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州檢察長普拉金因州府接管帕特森市警察局引發爭議，遭指控越權。(路透)
新澤西州檢察長普拉金因州府接管帕特森市警察局引發爭議，遭指控越權。(路透)

新澤西州檢察長普拉金(Matthew Platkin)3月將帕特森市(Paterson)警察局300多名警察置於州府監管之下，帕特森警察高級官員如今對檢察長普拉金提起訴訟，指控他接管該州第三大城市警察局一舉越權。

帕特森警局警察今年一場緊張的對峙中，槍殺了31歲的西布魯克斯(Najee Seabrooks)，西布魯克斯是致力減少社區暴力的活躍人士。

事發不到一個月後的3月，普拉金宣布接管帕特森警局警察；儘管普拉金並未提及西布魯克斯遭槍殺事件，但卻在接管警局，包括調查警察內部事務的部門後表示，對執法信心產生危機。

NJ.com報導指出，雖然新州憲法賦予州檢察長直接監督郡檢察官和警察局長的權利，但在帕特森警察局長和代理警察局長所提出的訴訟中辯稱，州政府接管「超出了其法定和憲法權力的範圍」。

普拉金發言人洛謝爾(Sharon Lauchaire)稱，這起訴訟「不幸且毫無根據」，並在電子郵件中告訴NJ.com，州檢察長接管當地執法機構是「考慮到帕特森的歷史紀錄後，明確須執行的權力」。

州檢察長辦公室目前正參與調查這起槍擊案。普拉金也在2月對帕特森一名警員作出嚴重指控，稱該名警員開槍射殺一名逃跑、但手無寸鐵的男子。

帕特森市長謝格(Andre Sayegh)雖未列原告，但在日前聲稱自己屬「利益相關方」，並表示需要知道州檢察長接管警局舉動，是否符合州法律規定。

謝格也表示，當局正在針對該部門進行「重大變革」，但他們正在執行的「嚴肅而有意義變革」，卻因州檢察長接管而受中斷。

州政府官員聲稱，接管工作成效良好，本季夏天暴力犯罪已較上一季明顯下降。

新澤西州 暴力犯罪 新州

上一則

缺乏家庭陪伴、濫用社交軟體 新冠嚴重影響馬州青少年心理

延伸閱讀

NBA／不習慣當好人 火箭布魯克斯首秀「偷襲下體」遭驅逐

NBA／不習慣當好人 火箭布魯克斯首秀「偷襲下體」遭驅逐
加州變更規則 或助川普「加速」取得黨內提名

加州變更規則 或助川普「加速」取得黨內提名
專欄作家上「X」怨機場吃一頓飯78美元 眼尖網友吐槽他忘了「這一點」

專欄作家上「X」怨機場吃一頓飯78美元 眼尖網友吐槽他忘了「這一點」
巴爾的摩4成公立高中 數學成績差

巴爾的摩4成公立高中 數學成績差

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫