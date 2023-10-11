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台聯「疫後回春」繪畫賽 新州4人入選全國佳作

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽頒獎典禮。(記者孫影真／攝影)
新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽頒獎典禮。(記者孫影真／攝影)

新澤西台灣同鄉聯誼會舉辦的2023年新澤西兒童繪畫比賽「疫後回春」結果出爐，四幅作品入選全美台灣同鄉聯誼會的優勝獎，日前在愛迪生市謝姐食堂舉辦頒獎典禮及感謝餐會，邀請參賽者與家長參加。

會長黃淑慧表示，今年全美26個分會有近70幅作品參賽，每位小朋友的畫都是美輪美奐精心製作，新澤西參賽者除獲得獎狀與獎金外，也獲得主辦委員金健準備的畫架與LED燈禮物。

新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽頒獎典禮，優勝作品色彩豐富，創意活潑。(記者孫影...
新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽頒獎典禮，優勝作品色彩豐富，創意活潑。(記者孫影真／攝影)

新澤西州參賽作品中，李心文(Athena Buccino)榮獲全美兒童組第一名、李佳恩(Grace Lee)及潘冠宇榮獲全美少年組佳作獎，李沛璇(Natalia Lee)榮獲全美幼兒組佳作獎。另外，李慈文(Ciara Buccino)及潘筱婷(Allison Pan)獲得新澤西州創意獎。

李心文去年獲得全美兒童組佳作獎，今年更上層樓，榮獲兒童組第一名，作品生動活潑，以彩虹大道與藍天白雲為底，襯托出疫情之後歡欣鼓舞的人潮，以及被排除到一側的病毒遺瘤。

評審徐久芳表示，孩子們表現了非常出色的繪畫水平和無比的想像力，希望再接再厲，創造更好的成績。

黄淑慧及團隊成員恭喜所有參賽得獎的小朋友們，並歡迎大家明年再次參與一年一度的繪畫比賽。

新澤西州 疫情

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