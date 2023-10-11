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賓州18歲青年遭警擊斃 百名親友上街籲徹查

編譯尤寶琪／綜合報導

18歲的阿萊格里尼(Anthony Allegrini Jr.)四個月前在賓州碼頭(Penn's Landing)附近參加一場汽車集會時，遭前來驅散的警察開槍擊斃；日前約百名小阿萊格里尼的親友走上街頭抗議，要求對他的死亡進行「徹底調查」。

抗議群眾沿著貝爾蒙特大道(Belmont Avenue)的巴拉辛魏德(Bala Cynwyd)購物中心走到接近西費爾蒙特公園(West Fairmount Park)的州警營區時，大按喇叭，高喊「沒有正義，沒有和平，沒有腐敗警察」的口號，並舉著上面寫到「為阿萊格里尼伸張正義」的標語。

阿萊格里尼父母珍妮佛與老阿萊格里尼(Jennifer and Anthony Allegrini Sr.)代表律師拉托伊森(Enrique Latoison)在抗議期間告訴記者：「這是在應對悲傷，同時伸張正義。」

州警警監麥克謝(Gerald McShea)堅稱，阿萊格里尼當時未向警方投降，並駕車衝撞兩名警察，當時車上還另有三名乘客；麥克謝表示，其中一名警察隨後透過車窗朝阿萊格里尼開槍；他當場死亡。

阿萊格里尼的支持者在查看槍擊事件當晚的社群媒體影片後認為，現場情況並非如警方所宣稱；影片顯示，警方拒絕為阿萊格里尼提供急救，並向拍攝的旁觀者揮舞槍支。

賓州州警和費城地方檢察官辦公室，都在針對這起事件進行調查中；賓州州警表示，在地區檢察官的調查完成之前，不會公布槍擊阿萊格里尼的警察身分。

拉托伊森指出，阿萊格里尼一家希望能為兒子澄清名聲，聲稱警方和媒體錯誤將他們兒子視為一名為所欲為的罪犯；但警方在過去四個月以來一直忽視他的客戶，讓這家人只能透過採訪其他匿名警官，來查明開槍警察的身分。

賓州 槍擊 費城

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