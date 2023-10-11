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花12年打造 新州印度教神廟對外開放 印度境外最大

編譯俞仲慈／綜合報導
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟。(美聯社)
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟。(美聯社)

據新澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，新州羅賓斯維爾(Robbinsville)出現印度境外最大規模的印度教神廟：阿克沙達姆·馬哈曼迪爾寺(Akshardham Mahamandir)，費時12年終於完工，並已正式對外開放。

神廟屬於印度教分支BAPS(Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha)所有，也是BAPS繼印度首都德里(New Delhi)以及總部所在地古加拉特邦(Gujarat)後的第三座神廟，同時是世界第二大印度教寺廟。該教派明年將慶祝在北美傳教50周年。

神廟於8日舉行落成典禮，由BAPS精神領袖馬哈拉吉(Guru Mahant Swami Maharaj)主持，並透過現場直播，讓全球信徒同步參與盛會。紐約市長亞當斯(Eric Adams)、印度總理莫迪(Narendra Modi)以及身為印度教信徒的英國首相蘇納克(Rishi Sunak)也紛紛對神廟落成，發表祝賀。

阿克沙達姆·馬哈曼迪爾寺占地8萬7975平方呎、高191呎，使用的建材主要來自歐洲，包括義大利的四種大理石以及保加利亞的石灰岩；建材先運往印度處理，然後再橫越8000多哩運到新州。

神廟興建工程除了聘請印度工匠，還號召全國各地1萬2500多名志工協助，總共耗費約470萬小時，手工雕刻品約有200萬立方呎，包括多達1萬座雕像與151件古印度樂器雕塑。

來自亞特蘭大的阿瓦妮·帕特爾(Avani Patel)和丈夫都是參與神廟興建的志工，如今看到神廟落成，特別帶著兩個孩子前來參觀：「神廟規模令人瞠目結舌、令人振奮，令人感覺神性從中散發出來。」

BAPS公關人員帕特爾(Darshan Patel)表示，由於鄰近三州地區擁有大批印度教信徒，因此選擇在新州中部興建神廟，方便信徒前來參拜。

新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟，...
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟，手工雕刻品約有200萬立方呎。(美聯社)
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，已開放民眾參觀。 (美聯社)
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，已開放民眾參觀。 (美聯社)

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