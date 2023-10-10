福州長樂泮野旅美鄉親為俄亥俄州槍擊案受害者捐款 災難無情 鄉親有義 顆顆愛心見真情

參加捐贈儀式的部分鄉賢與受害者家屬合影。前排左1-5為林春開、林朝嚮、林世鋒、林鈴堅、林正官，右5-1為受害者父母林寶申、黃秀芳、妻子黃梅玲及一對雙胞胎幼兒。

美國俄亥俄州 鮑林格林市一家日餐店在9月17日發生奪命槍擊 案，兩華裔 同胞遭因被解僱而心懷不滿的店內凶嫌殘忍槍殺。家中頂梁柱的不幸殞命，瞬間導致兩個原本溫馨的家庭破碎，生活陷入困境。

在泮野村鄉賢林世鋒及塘嶼村旅美鄉賢林鈴堅的號召下，兩村鄉親們及時伸出援手，慷慨解囊捐贈善款，在最危急的時刻，幫助遇難家屬度過難關。

10月7日，在費城 長樂公會會址內舉行善款交接儀式。林世鋒代表兩村旅美鄉親将募捐总额 $71,007美元交到受害者家属手中。他表示，泮野、塘嶼兩村世代宗親，鄉親們情同手足，這場飛來橫禍，需要人人點滴的愛，讓受難的鄉親知道，雖然慘案毀了家庭，但是他們有全天下鄉親們的關心。感謝遠道從紐約而來支持的泮野鄉親代表，社會因博愛而和諧，奉獻愛心無上光榮，鄉親們將一如既往努力為弱勢群體及有需要的同胞搭建關愛平台，讓我們的無私奉獻匯成巨大的力量，共同為困難群體撐起一片天空，托起明天的太陽。

泮野村鄉賢代表林春開、林朝嚮、林正官，塘嶼村鄉賢代表林鈴堅表示，捐款只是盡了綿薄之力，望能給逝者家人帶去溫暖和力量，希望受害家屬盡快走出傷痛，未來的路還很長，鄉親們會陪伴著一直走下去。

受害者林炳鑾父母林寶申、黃秀芳、妻子黃梅玲表示，家遇不幸，鄉親們紛紛伸出熱情之手，使其感慨萬千。感謝鄉親們的幫助，深情厚誼讓家人在精神上得到了極大安慰，這人間的真情，無私的大愛，真正感受到了集體的溫暖和關愛之情。

泮野宗親林錦水感謝社會各界愛心人士的善舉，充分體現了同胞對困難群體的真摯關愛，彰顯了中華民族「一方有難、八方支援」的團結互助傳統美德，凝聚了華人 「萬眾一心、眾志成城」的精神及人道博愛奉獻的大愛情怀。