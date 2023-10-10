新州男性侵6女 原告母親不滿判決過輕

新澤西州 男子羅德里奎茲(Eridson Rodriguez)於2019年遭兩名女子指控，趁她們「喝醉且喪失行為能力」時，對她們性侵 。警方經過一年多調查後，以四項性侵重罪罪名將他移送檢察官辦公室；而在默瑟郡(Mercer County)檢察官辦公室公布這兩起案件後，又有四名女性站出來指控羅德里格斯性侵。

法官隨即下令羈押，等候其他案件調查結果。

2021年6月，檢察官針對對羅德里奎茲提出多達20項罪名的起訴書，其中包括兩項一級重度性侵無助或喪失行為能力受害者。2023年2月，羅德里奎茲接受一項認罪交易；協議內容要求他服刑882天，包括他在等待調查和判決期間的拘留時間。被告幾乎不用再多坐一天牢。

羅德里奎茲還須根據梅根 法案被登記為性犯罪者，終身接受假釋監督。

但一名密切關注案情進度的原告母親指出，這懲處根本不痛不癢；從一開始就證據確鑿的案子，最後卻以刑期已服滿草草畫下句點，令她感到震驚和憤怒。

這位母親指出，羅德里奎茲2月認罪之後，在6月判刑確定之前就已獲釋出獄。遭他性侵的原告之一，發現羅德里奎茲若無其事地現身在一家酒吧。

這位母親說。「這讓我很震驚，讓我覺得我們還沒有進化，女性在新澤西州微不足道。」

負責此案的默瑟郡檢察官沃德(Tim Ward)拒絕討論此案。

羅德里奎茲律師洛德(Robin Lord)則表示，是因為警方調查過度，導致虛假指控，讓案子虎頭蛇尾結束。

洛德表示，警方和檢察官辦公室要求受害人出面指控羅德里奎茲，反而讓指控無法成立；洛德指出，她自己在羅德里奎茲家中，發現他與原告在聲稱遭到性侵後一起合影的照片。