內閣成員捲性騷 賓州長會見8女議員

遭賓州政府女性員工指控性騷擾的前州府官員維雷布(右)。(美聯社)

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)小內閣成員維雷布(Mike Vereb)，上周遭指控性騷擾 後突然辭職；夏皮羅對此始終保持沉默。八名民主黨 女州參議員 4日私下與州長會面，會後拒絕發表評論，但有些人明顯感到沮喪，其中一人表示仍然有「未解答的問題」。

夏皮羅發言人拒絕透露討論內容或談話基調。

這次會議前一周，前共和黨州代表且是夏皮羅在哈立斯堡(Harrisburg)最親密盟友之一的維雷布，突然宣布辭去立法事務局職務，而夏皮羅則拒絕公開討論他離職的原因，指稱是人事問題。

民主黨的州參議會少數黨領袖柯斯塔(Jay Costa)，提出與夏皮羅進行對話，在4日一同出席，讓女參議員可以直接向州長表達她們的擔憂；柯斯塔發言人表示，由於此事的敏感性，夏皮羅已盡力回答她們的問題。

柯斯塔發言人表示：「讓員工相信這些問題會得到保密和專業的處理是非常重要的，我們相信政府會遵守規定的嚴格程序。」

多數參與4日會議的州參議員都拒絕發表評論。但參議員威廉斯(Lindsey M. Williams)表示，「針對受害者挺身而出後的程序方面，她仍有疑問。」

威廉斯說：「讓在議會工作的每個人在職場都感到安全、有保障，且聲音能被聽見，對我來說很重要，我將繼續努力實現此一目標。」

眾人在州長辦公室舉行會議期間，指控維雷布性騷擾的前州府員工，則是在州眾議員梅傑(Abby Major)的陪伴下，坐在外面的大理石長凳上等待結果。

據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)獲得的文件顯示，維雷布在3月遭控對這名員工性騷擾；受害者反映，維雷布多次挑逗她，且公開用猥褻言語討論她、其他員工和一位女性州參議員。