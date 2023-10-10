我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

內閣成員捲性騷 賓州長會見8女議員

編譯尤寶琪／綜合報導
遭賓州政府女性員工指控性騷擾的前州府官員維雷布(右)。(美聯社)
遭賓州政府女性員工指控性騷擾的前州府官員維雷布(右)。(美聯社)

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)小內閣成員維雷布(Mike Vereb)，上周遭指控性騷擾後突然辭職；夏皮羅對此始終保持沉默。八名民主黨女州參議員4日私下與州長會面，會後拒絕發表評論，但有些人明顯感到沮喪，其中一人表示仍然有「未解答的問題」。

夏皮羅發言人拒絕透露討論內容或談話基調。

這次會議前一周，前共和黨州代表且是夏皮羅在哈立斯堡(Harrisburg)最親密盟友之一的維雷布，突然宣布辭去立法事務局職務，而夏皮羅則拒絕公開討論他離職的原因，指稱是人事問題。

民主黨的州參議會少數黨領袖柯斯塔(Jay Costa)，提出與夏皮羅進行對話，在4日一同出席，讓女參議員可以直接向州長表達她們的擔憂；柯斯塔發言人表示，由於此事的敏感性，夏皮羅已盡力回答她們的問題。

柯斯塔發言人表示：「讓員工相信這些問題會得到保密和專業的處理是非常重要的，我們相信政府會遵守規定的嚴格程序。」

多數參與4日會議的州參議員都拒絕發表評論。但參議員威廉斯(Lindsey M. Williams)表示，「針對受害者挺身而出後的程序方面，她仍有疑問。」

威廉斯說：「讓在議會工作的每個人在職場都感到安全、有保障，且聲音能被聽見，對我來說很重要，我將繼續努力實現此一目標。」

眾人在州長辦公室舉行會議期間，指控維雷布性騷擾的前州府員工，則是在州眾議員梅傑(Abby Major)的陪伴下，坐在外面的大理石長凳上等待結果。

據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)獲得的文件顯示，維雷布在3月遭控對這名員工性騷擾；受害者反映，維雷布多次挑逗她，且公開用猥褻言語討論她、其他員工和一位女性州參議員。

性騷擾 參議員 民主黨

上一則

學校優惠券案開議 反對者抗議圖利富人

下一則

賓州眾議會決議 10月10日中華民國國慶日

延伸閱讀

打造「無菸世代」 英人現滿14歲終身禁買菸

打造「無菸世代」 英人現滿14歲終身禁買菸
場邊人語／周六聯賽 九隊奪寨

場邊人語／周六聯賽 九隊奪寨
哈勒戴再被拓荒者轉賣 改當綠衫軍 「四星連線」震撼聯盟

哈勒戴再被拓荒者轉賣 改當綠衫軍 「四星連線」震撼聯盟
Fed官員唱鴿調 升息近尾聲

Fed官員唱鴿調 升息近尾聲

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治