新州「提樂佛萊鎮」慶中秋 華人家長會獲眾議員頒證書

新州提樂佛萊(Tenafly)鎮日前在鎮圖書館慶祝中秋節。（主辦單位提供）

新州 提樂佛萊(Tenafly)鎮日前在鎮圖書館慶祝中秋節，華人 家長會獲國會眾議員 頒發證書，表彰對社區做出的貢獻 。

在華人習俗中，中秋節是一年中最受重視的節日之一。新州提樂佛萊鎮華人家長會舉辦的慶中秋活動於9月30日下午舉行，鎮長Zinna在致辭中表示，大家相聚慶祝中秋節這個重要的節日，彰顯美國豐富多樣的文化，為社區帶來正能量。

新州國會眾議員也派代表在慶典上向華人家長會頒發證書，表彰家長會長期以來為社區服務做出的貢獻。

華人家長會主席Jasmine Elson頒發2023全美中文演講比賽中提樂佛萊鎮獲獎者證書給韓裔Jane Koh和印度裔Aadit Hirawat，鼓勵兩位同學積極參與中文學習。

活動在彩砲聲中，還表演了舞龍、舞獅。心武門貢獻了一台精采的武術表演，有拳操，棍棒，刀和劍術。李明玨身著民族服飾獻上一首「瑪依拉變奏曲」，十分動聽。

鎮上小朋友手提兔子燈籠展示傳統服飾，也在歡聲笑語中將慶祝活推上高潮。鎮上居民也被喧天鑼鼓吸引踴躍觀看和參與，顯示了人們對中華文化的興趣。 慶典中還有月餅品嚐，手工月餅和傳統中秋節燈飾製作節目。孩子們在華人家長指導下做的手工兔子月餅煞是可愛，蓮花月餅也栩栩如生。