賓州眾議會決議 10月10日中華民國國慶日

賓州眾議會10月4日以202票對1票通過第130號決議案，將2023年10月10日訂為賓州「中華民國(台灣)國慶日。(美聯社)

賓州 眾議會10月4日以202票對1票通過第130號決議案，將2023年10月10日訂為賓州「中華民國 (台灣)國慶日」；這是賓州眾議會近年首度公開慶祝中華民國雙十國慶。駐紐約台北經濟文化辦事處對賓州眾議會展現對台灣的支持表達誠摯感謝。

決議文指出，中華民國創立於1912年，1949年遷至台灣後，轄有台灣本島及週邊島嶼，並以10月10日為國慶日；美國國會於1979年通過「台灣關係法 」，以維持雙邊緊密關係，促進彼此安全和商業利益。台灣關係法及六項保證為台美關係的基石，有助維護台海和平穩定。

決議文說，中華民國是個擁有多元文化且包容的社會，並已發展為具韌性、和諧且繁榮的民主國家。自由之家在2022年更將台灣評為亞洲第二自由的國家；台灣在全球關鍵供應鏈中扮演重要角色，瑞士洛桑管理學院(IMD)世界競爭力排名，台灣名列第七；2022年台灣為美國第八大貿易夥伴。

此外，台灣與賓州在經貿、科學、教育、文化和人民交流等領域已建立長遠及互惠互利夥伴關係；賓州州政府於2022 年重新恢復在台灣的貿易投資辦事處，進一步強化雙邊蓬勃的經貿關係。鑒於海內外都藉雙十節歡慶台灣在建設更美好社會、捍衛自由民主、強化全球競爭力和經濟穩定成長等所取得的成就，以及維護兩岸和平穩定的努力，賓州眾議會決議將2023年10月10日訂為中華民國(台灣)國慶日。

駐紐約台北經文處處長李光章表示，賓州向來以捍衛宗教自由及民主人權的美國立國精神，受到世人尊敬；感謝賓州眾議會在雙十節前夕，通過此項有意義的決議，肯定台灣發展成就。

該決議文由商業委員會發展小組主席Melissa Shusterman領銜提案，Benjamin Sanchez、Chris Pielli、Maureen Maden、Ryan Mackenzie及Jennifer O'Mara等跨黨派議員共同連署。