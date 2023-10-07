我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

參選須求上帝保佑 新州參選人告違憲

記者張聲肇／綜合報導
有意參加2024年國會議員競選的新澤西州無神論者托森，以競選法規要求參選人宣誓so help me God為由，控告州務卿魏伊違憲。(取自James Tosone個人網頁)
有意參加2024年國會議員競選的新澤西州無神論者托森，以競選法規要求參選人宣誓so help me God為由，控告州務卿魏伊違憲。(取自James Tosone個人網頁)

有意參加2024年國會議員競選的新澤西州無神論者托森(James Tosone)，以競選法規要求參選人宣誓「祈求上帝幫助我」(so help me God)為由，日前向聯邦法院控告州務卿魏伊(Tahesha Way)違憲。州務卿為一州最高階選務官員。

70歲的托森是柏根郡人，以「自由意志主義黨」黨員身分參選，他要求聯邦法院裁定，州政府不得規定參選人必須簽署宗教性質誓言。

非營利組織「自由脫離宗教教義」(Freedom From Religion Foundation)共同會長安妮·蓋勒(Annie Laurie Gaylor)說，這條參選法規明顯侵犯了良心自由，也違背憲法。總部在威斯康辛州的該組織，宗旨是政教分離。「本訟案的目的就是要終結這條歧視又不合時宜的法律。」

托森拒絕簽署內容包含「so help me God」的文件，以致無法完成登記參選手續，他指稱，這項要求害他無法競選公職。

托森說，他詢問過州務卿辦公室的選務組，選務官員2021年11月回覆他說，新州法律規定必須在含有「so help me God」字句的文件上簽字，表示認同。

托森在訴狀中表示，州務卿魏伊有權修改參選表格，讓無宗教信仰者不必「違背他們的良心」，在參選表格上忠實表達自己的主張。

新州檢察長辦公室對本案不予置評。

新州 新澤西州 歧視

上一則

科工專、美亞辦親子健康講座 聚焦體育重要性

下一則

芝馬拉松周日舉行 部分路段封閉 宜提前預訂停車位

延伸閱讀

撞死人反獲贈豪車… 梅南德茲妻子遭爆車禍收賄

撞死人反獲贈豪車… 梅南德茲妻子遭爆車禍收賄
澤西警下班吸大麻遭開除 法院令復職

澤西警下班吸大麻遭開除 法院令復職
槍殺饒舌歌手後焚屍 新州男重審仍判無期

槍殺饒舌歌手後焚屍 新州男重審仍判無期
新州肯登郡學區校車 備納洛酮急救包

新州肯登郡學區校車 備納洛酮急救包

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00
馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令則於後年7月上路。(路透)

汽油吹葉機 蒙郡明年7月禁售、後年7月禁用

2023-10-03 02:11

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞