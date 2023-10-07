參選須求上帝保佑 新州參選人告違憲

有意參加2024年國會議員競選的新澤西州無神論者托森，以競選法規要求參選人宣誓so help me God為由，控告州務卿魏伊違憲。(取自James Tosone個人網頁)

有意參加2024年國會議員競選的新澤西州 無神論者托森(James Tosone)，以競選法規要求參選人宣誓「祈求上帝幫助我」(so help me God)為由，日前向聯邦法院控告州務卿魏伊(Tahesha Way)違憲。州務卿為一州最高階選務官員。

70歲的托森是柏根郡人，以「自由意志主義黨」黨員身分參選，他要求聯邦法院裁定，州政府不得規定參選人必須簽署宗教性質誓言。

非營利組織「自由脫離宗教教義」(Freedom From Religion Foundation)共同會長安妮·蓋勒(Annie Laurie Gaylor)說，這條參選法規明顯侵犯了良心自由，也違背憲法。總部在威斯康辛州的該組織，宗旨是政教分離。「本訟案的目的就是要終結這條歧視 又不合時宜的法律。」

托森拒絕簽署內容包含「so help me God」的文件，以致無法完成登記參選手續，他指稱，這項要求害他無法競選公職。

托森說，他詢問過州務卿辦公室的選務組，選務官員2021年11月回覆他說，新州 法律規定必須在含有「so help me God」字句的文件上簽字，表示認同。

托森在訴狀中表示，州務卿魏伊有權修改參選表格，讓無宗教信仰者不必「違背他們的良心」，在參選表格上忠實表達自己的主張。

新州檢察長辦公室對本案不予置評。