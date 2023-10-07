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礦場員工遭夾擠亡 環保局勒令停工

記者張聲肇／綜合報導
賓州西部霍索波附近的楓泉礦場，日前傳出工安意外，一名礦工被夾在坑內接駁車和坑壁間，傷重不治。(美聯社)
賓州西部霍索波附近的楓泉礦場，日前傳出工安意外，一名礦工被夾在坑內接駁車和坑壁間，傷重不治。(美聯社)

賓州西部一座礦場日前發生一名員工被夾在坑內接駁車和坑壁間，傷重致死意外，賓州環保局已勒令停工，調查出事原因。

據美聯社報導，這起不幸事件發生於LCT能源公司霍索波(Hollsopple)附近的楓泉礦場(Maple Springs)。LCT說，事發當時有四名專業緊急醫護員在場，四人評估傷勢後，立即將傷者送到地面，但還是傷重不治。

薩摩塞特郡法醫史萬克(Cullen Swank)確認死者為37歲的弗德立克( Brandon Frederick)，死於｢多重擠壓致重傷｣，屬意外死亡。

LCT3日對這起「恐怖意外事件」至表哀痛，並向遭此悲劇打擊的死者家屬親友致哀。

賓州環保局下令位於柯尼莫格鎮(Conemaugh Township)的礦場有關部門暫停作業，並說調查人員正在詢問礦場主管等人，也已開始入坑，調查現場，嗣後決定是否下令採取改善措施。

環保局說，聯邦礦場安全與衛生署也對此事件展開獨立調查，但必要時會與有關單位協調。

2022年3月，該礦場堆土機作業員史普林格(Paul Springer)在地下坑道作業時，被掉落的6呎巨石擊中死亡。

當地報紙「瓊斯鎮論壇-民主人報」(The Johnstown Tribune-Democrat)引述聯邦調查報告指出，因為岩石形狀特殊，完全看不出有裂痕，業主無法預知危險，最後以強化頂部監控系統了事。

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