梅南德茲涉貪 意外發現妻子曾撞死人收賄豪華車
新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)及妻子娜汀(Nadine Arslanian Menendez)雙雙遭聯邦大陪審團以貪污收賄罪名起訴之後，媒體進一步挖掘追查，發現娜汀在2018年涉及一起致命車禍竟也扯上貪污。
娜汀在柏根郡(Bergen County)一個小鎮撞死一名行人，但事後被認為沒有過失，因此並未被控罪，當時這起事件也沒有引起關注。
根據法庭記錄，2018年12月12日在波哥大鎮(Bogota)發生一起車禍。警方當晚7時35分左右獲報，當地居民，49歲男子庫普(Richard Koop)在自家門口被汽車撞倒，躺在馬路上，臉上和頭部都是血，後來因傷勢過重死亡。肇事駕駛娜汀·雅斯蘭妮安(Nadine Arslanian)向警方表示，這名男子突然穿越馬路，跳上她的黑色轎車車頭。
根據現場警方錄影內容，警察確定她在這起事故中沒有過錯，警方報告也指庫普任意穿越馬路，沒有行走十字路口或有標記的人行道。紐約時報引述一名目擊者說，警察似乎認識肇事駕駛，並對她表現出「驚人的禮遇」。
當時娜汀正與梅南德茲交往，車禍發生時，她就是要趕赴與梅南德茲的約會。兩人在2020年結婚。
而聯邦檢察官的起訴書指出，事故發生後數星期，梅南德茲夫婦的兩個朋友及商業夥伴，就買了一輛全新的賓士(Mercedes Benz)C300送給他們。這項餽贈疑似涉及賄賂。
檢察官增添新的受賄細節，指娜汀在事故後表示說需要一輛新車代步。
新澤西州一名曾因保險欺詐遭刑事起訴的保險及貨運商人烏里比(Jose Uribe)，後來因為梅南德茲的關切而脫罪；他在2019年2月買了一輛價值超過6萬元的全新賓士C300敞篷車送給娜汀。
當時娜汀還發簡訊給梅南德茲表示，「一切都很棒！」 「我很高興下周就能領到車。」
遭貪污起訴後，梅南德茲面對民主黨黨內壓力，但仍拒絕辭職。
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