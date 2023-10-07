電腦模擬 醫院可免費測青年開車習慣

賓州兒童醫院(CHOP)研發的測試軟體，可評估青少年駕駛習慣，希望降低車禍肇事率。(CHOP官網)

新州 汽車保險 公司耗資400萬元，協助開發電腦模擬汽車駕駛軟體，測試青少年開車習慣，希望降低車禍肇事率；青少年可到新州賓州 各醫院，免費測試自己的駕駛習慣。

16歲的昆恩(Frank Quinn)4日就診時順便測試了一下自己「實境反應」能力：當周圍的人全都停下車來，他還不明究理，突然聽到一陣救護車警笛聲，他趕緊踩煞車，救護車從左邊呼嘯而過時，他還來不及完全剎住車子。

這套賓州兒童醫院(CHOP)研發的測試軟體，提供給賓州和新澤西州各家醫院，開放讓15歲以上、26歲以下的年輕人做「開車安全評估」測試。僅費城地區就已有4000多名青少年體驗過。如同真實開車一樣，駕駛必須手放在方向盤上，右腳輕踩油門和剎車，看著電腦螢幕呈現街道的「實況」行駛。

部分模擬情境甚至連老練駕駛人都很難應付，例如，斑馬線突然竄出路行人、馬路上突然一顆球從附近庭院滾出來。

新州汽車保險集團(NJM Insurance Group)總經理暨執行長李文斯頓(Mitch Livingston)說，兒童醫院研究人員請他公司贊助經費，公司很爽快答應。他說，「顯然有此必要。青少年幾大死因，汽車事故就是其中之一。」

非營利機構公路安全保險研究所指出，青少年駕駛發生交通事故的比例較比20歲以上駕駛人高幾乎三倍；致命車禍肇事率比其他年齡層高出近兩倍。

兒童醫院傷害研究預防中心科學部主任溫斯頓(Flaura Koplin Winston)說，院方透過電郵或簡訊，通知家長可免費測試，家長子女來就診時，醫生護士會再度提醒。

溫斯頓和同事早就想提供這項服務，10年前一起研發出原始模擬軟體，並從中發現，青少年比成年駕駛更容易犯諸如超速、路口忘記注意左右來車、與前車未保持適當距離等毛病。

她說，兒童醫院模擬測試的成效，還有待進一步研究，但初步成果「令人鼓舞」。