華人醫療服務部10月14日癌症健康支持計劃活動 與癌症專家，家庭醫生，社工面對面探討癌症支持，分享心路歷程

上左為尹芳醫師，右為林偉如醫師；下左為徐欣瑀，右為劉敏娟

華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）將在10月14日，星期六，為大家舉辦一次特別的癌症 支持座談會，您將有機會和癌症專家，家庭醫生，社工及前美華防癌協會的義工面對面，探討癌症支持，和其他的癌症患者及家庭一起分享心路歷程，共享豐富資源。

羅伯森巴拿巴斯醫療系統（RWJBarnabas Health - RWJBH）華人醫療服務從2010年成立至今已經服務華人社區的醫療病患超過12年， 2021年在New Brunswick的羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital-RWJUH）增設華人醫療服務之後，緊鄰新澤西 唯一一家國家指定的全方位綜合癌症中心羅格斯大學癌症中心（ Rutgers Cancer Institute of New Jersey – Rutgers CINJ），服務了非常多的癌症患者，深知他們的焦慮和難處，希望能通過幫助大家及時看醫生，做篩檢 ，舉辦健康講座等幫助華人病患建立起早預防早篩檢的觀念，同時成立了癌症健康支持計劃為他們和癌症患者的家人提供幫助。

本次活動的幾位主講人包括癌症專科尹芳醫師 （Faye Yin, MD, FACP），她是美國癌症和血液疾病執業醫生，也是美國臨床腫瘤協會和美國血液協會會員，是來自RWJUH Somerset和Rutgers Health的癌症專科和血液疾病專家。家庭醫生林偉如（Karen W. Lin, MD, MS）是大家非常熟悉的醫生，她是羅格斯醫學 院環球醫療副院長，RWJUH Rutgers醫學院家庭醫學及社區健康系教授，同時也是健康家庭及多元文化中心主任。此外，我們還邀請了有著豐富癌症患者及長者照護經驗，曾任職專業家庭護理公司的劉敏娟（Dale Chang）女士，她曾在新州美華防癌協會（American Cancer Society- NJ Chinese Unit）做義工多年。另外還一位是在RWJUH醫院有10年工作經驗的社工徐欣瑀（Carol Shu），她在醫院幫助家庭科病人及危重患者多年，並熟悉DSRIP健康協助計劃幫助大家解決各種醫療費用方面的問題，她從2021年開始就在Post COVI D Recovery新冠肺炎後恢復計劃工作，另外還是Your Health Kiosh 計劃的負責人，也負責肺癌健康的推廣，同時可以為大家提供心理健康支持，在很多方面都非常有經驗。幾位座談嘉賓都在相關領域經驗豐富，並可以講中文，可以爲大家提供預防和篩檢知識，並和癌症患者及家人探討癌症支持。此外也可以讓大家根據癌症類型，或是家人支持等小組，給予相關的支持和幫助。

此次活動向公衆開放，和大家共享各種醫療篩檢內容以及癌症支持資源，瞭解預防和篩檢的重要，討論華人高發癌症類型以及如何預防，座談之後並請了專業的Zumba教練帶領大家一起運動，還邀請了專業的Meditation冥想專家團隊來和大家互動，帶領您屏除壓力，休憩身心，並有專業的指導和禮物您可以帶回家繼續練習。免費停車及午餐，座位有限，報名請聯係華人醫療服務部：732-923-5057

日期：10月14日，星期六；時間：上午11:00 AM至下午1:00 PM；地點：Clinical Academic Building - Behind RWJUH Hospital 一樓禮堂125 Paterson Street, New Brunswick, NJ 08901；請拿好停車票我們會幫您兌換免費停車票。