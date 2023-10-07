華人醫療服務部10月14日癌症健康支持計劃活動 與癌症專家，家庭醫生，社工面對面探討癌症支持，分享心路歷程
華人醫療服務部（Chinese Medical Program）將在10月14日，星期六，為大家舉辦一次特別的癌症支持座談會，您將有機會和癌症專家，家庭醫生，社工及前美華防癌協會的義工面對面，探討癌症支持，和其他的癌症患者及家庭一起分享心路歷程，共享豐富資源。
羅伯森巴拿巴斯醫療系統（RWJBarnabas Health - RWJBH）華人醫療服務從2010年成立至今已經服務華人社區的醫療病患超過12年， 2021年在New Brunswick的羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital-RWJUH）增設華人醫療服務之後，緊鄰新澤西唯一一家國家指定的全方位綜合癌症中心羅格斯大學癌症中心（ Rutgers Cancer Institute of New Jersey – Rutgers CINJ），服務了非常多的癌症患者，深知他們的焦慮和難處，希望能通過幫助大家及時看醫生，做篩檢，舉辦健康講座等幫助華人病患建立起早預防早篩檢的觀念，同時成立了癌症健康支持計劃為他們和癌症患者的家人提供幫助。
本次活動的幾位主講人包括癌症專科尹芳醫師 （Faye Yin, MD, FACP），她是美國癌症和血液疾病執業醫生，也是美國臨床腫瘤協會和美國血液協會會員，是來自RWJUH Somerset和Rutgers Health的癌症專科和血液疾病專家。家庭醫生林偉如（Karen W. Lin, MD, MS）是大家非常熟悉的醫生，她是羅格斯醫學院環球醫療副院長，RWJUH Rutgers醫學院家庭醫學及社區健康系教授，同時也是健康家庭及多元文化中心主任。此外，我們還邀請了有著豐富癌症患者及長者照護經驗，曾任職專業家庭護理公司的劉敏娟（Dale Chang）女士，她曾在新州美華防癌協會（American Cancer Society- NJ Chinese Unit）做義工多年。另外還一位是在RWJUH醫院有10年工作經驗的社工徐欣瑀（Carol Shu），她在醫院幫助家庭科病人及危重患者多年，並熟悉DSRIP健康協助計劃幫助大家解決各種醫療費用方面的問題，她從2021年開始就在Post COVI D Recovery新冠肺炎後恢復計劃工作，另外還是Your Health Kiosh 計劃的負責人，也負責肺癌健康的推廣，同時可以為大家提供心理健康支持，在很多方面都非常有經驗。幾位座談嘉賓都在相關領域經驗豐富，並可以講中文，可以爲大家提供預防和篩檢知識，並和癌症患者及家人探討癌症支持。此外也可以讓大家根據癌症類型，或是家人支持等小組，給予相關的支持和幫助。
此次活動向公衆開放，和大家共享各種醫療篩檢內容以及癌症支持資源，瞭解預防和篩檢的重要，討論華人高發癌症類型以及如何預防，座談之後並請了專業的Zumba教練帶領大家一起運動，還邀請了專業的Meditation冥想專家團隊來和大家互動，帶領您屏除壓力，休憩身心，並有專業的指導和禮物您可以帶回家繼續練習。免費停車及午餐，座位有限，報名請聯係華人醫療服務部：732-923-5057
日期：10月14日，星期六；時間：上午11:00 AM至下午1:00 PM；地點：Clinical Academic Building - Behind RWJUH Hospital 一樓禮堂125 Paterson Street, New Brunswick, NJ 08901；請拿好停車票我們會幫您兌換免費停車票。
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