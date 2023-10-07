資深理財顧問范琦勇舉辦理財講座

你知道領社安金 有哪些考慮因素、何時領社安金才能福利 最大化嗎？為什麼在做退休 規劃時一定要建立有保證終身收入現金流？如何挑選合適的年金產品？9月23日資深理財顧問范琦勇在泛宇集團新裝修好的辦公室舉辦了一場中年人的理財規劃講座，儘管當天下雨不停，但來聽講的人仍然擠滿了會議室，會後也是提問不斷。

作為新州 知名的理財顧問，范琦勇（David Fan）總結了提領社安金退休福利的三個主要考慮因素：財務需要、健康狀況、是否在婚。他認為就大多數人而言，一旦到達完全退休年齡就應該開始提領社安福利，如果你不差錢，又有長壽基因，則可以考慮70歲再領福利。因為社安金福利遠遠不夠，401K等退休計畫又有上下波動的風險，再加上人的壽命越來越長，范先生認為人們應該配置一些年金，以保證日後有終身收入。保證終身收入的年金不論你活多長，也不論股市如何動盪，保險 公司都保證每年給你一筆錢，有些是固定的，有些可能還會增加。接著范先生介紹了目前市面上熱門的年金產品，並講解了計算終身收入的公式，以及如何挑選合適的年金產品。范先生總結說，提供終身收入的年金產品大體有兩類，一是每年漲多少是固定的，日後拿多少錢也是固定，你買的時候就知道，不會多也不會少；另一種是每年漲多少不固定，日後拿多少錢也不固定，但拿錢的金額日後會增加。他具體分析了這兩類年金的優缺點以及適合的人群。范先生指出有些年金產品附帶有長期護理的福利, 對那些身體不好或年齡太大買不到保險的人來說很有吸引力。

范琦勇指出中年人理財有三大目標，一是退休規劃，二是長期護理，三是財富傳承。退休計畫每人都需要，也是華人做的最好的，財富傳承（即遺產規劃）有些人需要，有些人不需要，長期護理保險大部分人都需要，但卻是做的最差的。統計顯示今年65歲的人有70%的人需要長期護理，平均需要3-4年，而住nursing home一年就需要10萬，居家看護一年也需要5萬多，每年漲3-5%。長期護理的開銷Medicare基本不cover，Medicaid中產階級又申請不到，所以購買長期護理保險基本就是唯一可行的解決方案。范先生指出了長期護理保險的理賠有2種，一是發票報銷制，二是現金給付制。前一種很麻煩，不實用，現在流行的是那種不用發票報銷而是直接給現金的產品，客人自己決定如何使用理賠金。范先生重點介紹了目前新推出的一種可以cover夫妻兩個人的保單，有48、72和96個月三種選擇，夫妻倆共用，如果沒有用上，夫妻百年後保險公司會支付死亡理賠，相當於你放進去的保費。

范琦勇先生是資深的理財顧問，也是新州知名的報紙專欄撰稿人，為華文報紙撰寫專欄超過20年，有問題的讀者歡迎與他聯繫，電話908-240-4029，或者加微信號qyfusa2000聯絡。