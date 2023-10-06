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澤西警下班吸大麻遭開除 法院令復職

編譯尤寶琪／綜合報導
新州澤西市警員因在休班時吸食大麻，而遭開除，但被法院裁定復職。(路透)
新州澤西市警員因在休班時吸食大麻，而遭開除，但被法院裁定復職。(路透)

新州澤西市(Jersey City)在與吸食大麻警察的對抗中，再輸一輪；法院勒令，給一名因吸食大麻而遭開除的警察復職。

根據上周發布的一項裁決，繼行政法辦公室(Office of Administrative Law)裁決後，公務員委員會(Civil Service Commission)也下令，在下班後吸食大麻而於3月1日被解雇的警員波蘭科(Omar Polanco)立即復職。該裁決同時判定，澤西市需補償波蘭科欠薪、福利、資歷和合理的律師費。

在類似案件中，公務員委員會也維持了行政法辦公室的決定，下令澤西市政府立即恢復警員曼蘇爾(Norhan Mansour)的職務。波蘭科和曼蘇爾兩人皆是由律師魯巴斯所代表。

市府目前尚未恢復曼蘇爾的職位，但已提交了一份請願書，要求重新考慮公務員委員會的裁決，並上訴期間暫緩恢復職。

澤西市政府無視全名為「新州大麻規定、執法輔助以及市場現代化法案」(New Jersey Cannabis Regulatory, Enforcement Assistance, and Marketplace Modernization Act)的州法律，解雇或處分了多名大麻檢測呈陽性的警官；該法案明確規定，只要執法人員在工作時未受到影響，就不得因在休息時使用大麻而被解雇或處分。

該市辯稱，根據聯邦法律，大麻是非法的，因此大麻檢測呈陽性的警察不能攜帶槍枝。

而在要求公務員委員會重新考慮曼蘇爾裁決的論點中，澤西市律師重複相同論點，但未能成功說服行政法辦公室小組或公務員委員會小組。目前尚不清楚澤西市是否計畫對波蘭科的裁決也提出請願。 如果澤西市對曼蘇爾案件的請願書被駁回，那市府可以向新州高等法院上訴庭提起上訴。

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