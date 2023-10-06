遭賓州警誤殺 受害者家屬1100萬與沙龍丘和解

八歲的女童梵塔•比利提遭費城警員誤擊喪命。(取材自臉書)

2021年8月27日，費城 沙龍丘(Sharon Hill)社區的學院公園高中(Academy Park)美式足球 場外有青少年口角並開槍，警察到場後相互交火，朝著誤以為是子彈來源的車輛開槍，結果造成車內年僅八歲的女童梵塔·比利 提(Fanta Bility)背部中彈喪命。

聯邦法院日前已同意比利提一家及其他受害者，與沙龍丘行政區以1100萬元和解的協議。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，該協議解決了三起訴訟，這些訴訟指控沙龍丘未能培訓和監督其警員，以及過度使用武力。開槍的三名警員，包括43歲的德瓦尼(Brian Devaney)、26歲的杜蘭(Sean Dolan)、35歲的史密斯(Devon Smith)去年承認10項魯莽致危(reckless endangerment)，未被判更嚴重的過失殺人和非自願過失殺人，並於今年5月被判處五年緩刑。

代表比利提一家的律師范德維恩(Michael T. van der Veen)表示，根據沙龍丘行政區的保險政策，賠償金額上限就是1100萬元；協議除了要求該區警察加強使用致命武力的訓練，沙龍丘也同意成立一個擁有雇用行政區警察發言權的公民諮詢委員會。

范德維恩說，槍擊事件造成另外四人受傷，包括比利提姐姐和兩名婦女，以及一名女童腳部中彈。依和解協議，比利提家屬和兩名婦女獲1000萬元，受傷女童則獲100萬元。

沙龍丘還將以比利提的名字重新命名一座公園以茲紀念，官員在行政區網站聲明表示「沒有任何言語或行動可以充分彌補悲慘損失」，但承諾會提高標準，繼續致力於改進政策和防止此類悲劇發生，恢復大眾信任。

比利提的家人今年8月創立了梵塔·比利提基金會。她的母親克羅馬(Tenneh Kromah)表示，該基金會將倡導更優良的警察培訓和安全措施，「確保沒有人經歷過我家人經歷的事。」