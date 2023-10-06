槍殺饒舌歌手後焚屍 新州男重審仍判無期

新州恩格塢男子曼寧因殺人在2014年第一次被法官判處無期徒刑後，仍面帶微笑。(美聯社)

新州 恩格塢(Englewood)男子曼寧(Randy Manning)因殺害饒舌歌手史托特(Rhian Stoute)，於2014年被判處無期徒刑，但上訴法官2020年裁定檢方在搜查手機前未取得搜索令，如今重審後依然被判處無期徒刑。

美聯社報導，曼寧原是千里達及托巴哥共和國人，自稱史托特如同他的家人一般。但2011年8月他在恩格塢的一間空屋中槍殺了史托特，並在幾個小時後返回並縱火 焚燒屍體。接著他將屍體搬上一輛多功能車(SUV)後開到帕拉默斯(Paramus)連人帶車丟棄，其他證據則丟在帕拉默斯的下水道及紐約布魯克林，但之後被當局找到。

助理檢察官多納泰羅(Gary Donatello)表示，監視器影片中可以看到曼寧在槍擊史托特幾小時後前往加油站 購買縱火工具，包括一個煤氣罐、打火機和一雙手套，這些物品在審判期間作為呈堂證據；曼寧採買時還與加油站服務員有說有笑。多納泰羅稱「這些都是冷酷殺手的行為」。

新州博根郡(Bergen County)高等法院法官威爾科克斯(Gary Wilcox)本月稍早稱這起凶殺案是「令人憎惡和可怕的行為」，並表示其中一件引人注目的事情是曼寧與一名警探的談話，他在談話中形容史托特只對女人和金錢感興趣，「他聽起來不像是在談論他所愛的人，而是嫉妒又憤怒。」

多納泰羅則說史托特是個有創造力、充滿熱情的人，曼寧扯謊反而讓陪審團了解他的性格。曼寧的律師卡馬喬(Milagros Camacho)主張他犯下最嚴重的謀殺罪應判處30年刑期，曼寧雖堅稱無罪，但「這並不代表他沒有對發生的事情感到悔恨或不安」。