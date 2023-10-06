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槍殺饒舌歌手後焚屍 新州男重審仍判無期

編譯廖振堯／綜合報導
新州恩格塢男子曼寧因殺人在2014年第一次被法官判處無期徒刑後，仍面帶微笑。(美聯社)
新州恩格塢男子曼寧因殺人在2014年第一次被法官判處無期徒刑後，仍面帶微笑。(美聯社)

新州恩格塢(Englewood)男子曼寧(Randy Manning)因殺害饒舌歌手史托特(Rhian Stoute)，於2014年被判處無期徒刑，但上訴法官2020年裁定檢方在搜查手機前未取得搜索令，如今重審後依然被判處無期徒刑。

美聯社報導，曼寧原是千里達及托巴哥共和國人，自稱史托特如同他的家人一般。但2011年8月他在恩格塢的一間空屋中槍殺了史托特，並在幾個小時後返回並縱火焚燒屍體。接著他將屍體搬上一輛多功能車(SUV)後開到帕拉默斯(Paramus)連人帶車丟棄，其他證據則丟在帕拉默斯的下水道及紐約布魯克林，但之後被當局找到。

助理檢察官多納泰羅(Gary Donatello)表示，監視器影片中可以看到曼寧在槍擊史托特幾小時後前往加油站購買縱火工具，包括一個煤氣罐、打火機和一雙手套，這些物品在審判期間作為呈堂證據；曼寧採買時還與加油站服務員有說有笑。多納泰羅稱「這些都是冷酷殺手的行為」。

新州博根郡(Bergen County)高等法院法官威爾科克斯(Gary Wilcox)本月稍早稱這起凶殺案是「令人憎惡和可怕的行為」，並表示其中一件引人注目的事情是曼寧與一名警探的談話，他在談話中形容史托特只對女人和金錢感興趣，「他聽起來不像是在談論他所愛的人，而是嫉妒又憤怒。」

多納泰羅則說史托特是個有創造力、充滿熱情的人，曼寧扯謊反而讓陪審團了解他的性格。曼寧的律師卡馬喬(Milagros Camacho)主張他犯下最嚴重的謀殺罪應判處30年刑期，曼寧雖堅稱無罪，但「這並不代表他沒有對發生的事情感到悔恨或不安」。

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