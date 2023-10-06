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口袋有槍 費城騎士當街襲擊女駕駛

編譯徐薏茹／綜合報導
費城「中心城」區日前一名機車騎士持槍威脅一名女駕駛。圖為警方逮捕嫌犯後，查扣一把手槍和一輛機車。(檢方檔案)
費城「中心城」區日前一名機車騎士持槍威脅一名女駕駛。圖為警方逮捕嫌犯後，查扣一把手槍和一輛機車。(檢方檔案)

費城檢察官表示，「中心城」(Central City)區日前發生一名機車騎士當街蓄意破壞一名女子的車子，並用手槍指向該名女子，再用頭部撞擊女子，該嫌犯已被逮捕。

根據費城地區檢察官辦公室4日公布的消息，現年26歲的賀倫(Cody Heron)被控持有犯罪用具、輕率危害他人以及重傷害罪。

1日晚間一名女子駕車在市政廳附近遭撞，賀倫被指控襲擊該女子和她的兩個小孩；官方指出，賀倫是當地一大群越野型沙灘車(ATV)、摩托車、越野摩托車騎士團體的成員之一。

攝影畫面捕捉到一名騎士腳踢該婦女車子後方的擋風玻璃，碎玻璃濺落在後座2歲和5歲的小孩身上。車上還有另一名成年女性。

檢察官描述，受害女子在街上與賀倫對峙時，一把槍從賀倫的褲袋掉出來，他接著取回武器並威脅受害人，賀倫頭戴安全帽以頭部撞擊被害人，之後返回車上逃離現場。

受害女子是23歲的妮基·布拉克(Nikki Bullock)，她表示事發當時正在為Uber Eats做外送工作，為了保護孩子她並未在機車騎士前退縮。

根據NBC Philadelphia報導，案發過程影片由一名來自佛州的遊客拍攝。

布拉克說：「很高興我的孩子沒事，幸好沒有人受傷，事情本來可能更糟。」

在記者會上，代理警察局長史丹佛(John Stanford)稱賀倫所做的是「可憎的行為」，並誓言警方將盡全力打擊全市摩托車及ATV騎士團體的非法行為。

然而影片中可看到，一輛巡邏車與案發處之間僅相隔幾輛車的距離，一名警官表示目前尚未釐清巡邏車警員是否發現衝突發生，以及是否有辦法穿越一大群摩托車、沙灘車前往處理該案。

史丹佛表示，警察局規定警員不能在城市街道上追趕ATV、越野車或摩托車騎士，因為會對他人造成危險。

費城 佛州

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