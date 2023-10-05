新州肯登郡學區校車 備納洛酮急救包

透過鼻腔吸入的納洛酮是對抗類鴉片藥物使用過量的急救藥物。新州肯登郡開始在各學區校車上配備包含納洛酮的急救包。(美聯社)

去年新澤西州 發生學生在校車上因芬太尼中毒身亡的案件後，肯登郡(Camden County)開始在各學區 校車上配備納洛酮(Narcan)急救包，當學生發生疑似芬太尼使用過量的情況時，經培訓的校車駕駛可以施用納洛酮來進行急救。

納洛酮是對抗類鴉片藥物使用過量的關鍵急救藥物。

肯登郡發言人基申(Dan Keashen)表示，這項計畫目前涵蓋Black Horse Pike、Winslow、Pennsauken、Eastern Regional和Camden County Technical等學區，共計已培訓104名校車駕駛如何正確施用納洛酮。校車駕駛在值勤時會隨身攜帶急救包，裡面包括納洛酮噴劑、手套和使用說明。

2022年1月，格洛斯特鎮小學一名12歲男學生在校車上突然不省人事，學校護士和急救人員趕到現場後，使用納洛酮噴劑並施行CPR，但為時已晚，男孩最終因芬太尼中毒死亡。他的叔叔因指使男孩清理含有芬太尼的吸毒工具，被控謀殺罪。

肯登郡一年前開始在學校置放納洛酮急救包，是新州 唯一採取這項措施的地方政府。急救包的顏色為亮紅色，被放置在緊急情況下可迅速取得的地點。芬太尼是一種廉價的類鴉片藥物，致命程度是海洛因的50倍。

基申表示，肯登郡已支出共約4000元購置急救包，預計郡內所有校車駕駛司機都配發急救包的總經費將達2萬1500元。

肯登郡同時也在教堂、寄宿房屋、公寓大樓、收容所、食物援助站、法庭和社會服務機構中放置納洛酮急救包。有專家建議，隨著類鴉片藥物日益氾濫，每個人都應該考慮將納洛酮納入個人急救包中。