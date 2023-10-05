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新港汽車共享計畫 每小時20元租特斯拉上路

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州澤西市新港區居民將來出門可以透過獨家汽車共享計畫，租用特斯拉電動車。(路透)
新澤西州澤西市新港區居民將來出門可以透過獨家汽車共享計畫，租用特斯拉電動車。(路透)

新澤西州澤西市新港區(Newport)居民將來出門可以透過獨家汽車共享計畫，租用特斯拉(Tesla)電動車

新港主要開發商LeFrak和電動汽車共享公司Envoy日前宣布達成協議，將提供兩輛特斯拉汽車，給新港居民按小時或按天數預約租用。LeFrak和Envoy表示，此計畫讓居民能有環保汽車使用，卻不用擔憂維護、保險和找充電站等麻煩。

LeFrak社區關係總經理法雷爾(Jeremy Farrell)表示，「我們都得為環境保護盡一份心力，」法雷爾指出，「這就是我們對此次在新港合作感到很興奮的原因。」

這兩輛特斯拉電動車，將停放在位於北20大道(20 North Blvd)的河濱市場車庫(River Market Garage)，新港居民可以每小時20元或每天160元的費用租借；發言人指出，該服務僅提供給新港居民。

這項汽車共享計畫，是新港開發商為該社區提供的最新便利設施之一；「我們對於能夠未雨綢繆，照顧新港社區租戶、居民和鄰里的需求感到自豪，」法雷爾表示，「我們試著以令人興奮且考慮周到的方法，為社區添增新的便利設施。」

汽車共享用戶必須在Envoy的手機應用程式上註冊，上傳自拍照、駕照和信用卡或金融卡；註冊完成後便可以選擇區域，輸入由物業管理提供的代碼，或上傳水電帳單來提供地址，就可以辦理租車。

總部位於加州的Envoy，曾與加州、南卡羅來納和佛州的住宅開發計畫、酒店和辦公大樓合作；Envoy執行長歐哈納(Aric Ohana)在新聞稿中表示，很高興能透過與新港社區合作進入新州市場，「並讓居民和租戶以更輕鬆便利方式的使用永續性交通工具。」

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