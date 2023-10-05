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疫後通勤新趨勢 周五最不想上班

編譯尤寶琪／綜合報導
新州霍博肯火車站的通勤人潮。新州運輸局最新調查發現，新冠疫情後通勤模式出現改變，通勤高峰落在周二至周四，而大家最不想上班的日子，從周一變成周五。(路透)
新州霍博肯火車站的通勤人潮。新州運輸局最新調查發現，新冠疫情後通勤模式出現改變，通勤高峰落在周二至周四，而大家最不想上班的日子，從周一變成周五。(路透)

新州運輸局(NJ Transit)最新調查發現，新冠疫情後通勤模式出現改變，通勤高峰落在周二至周四，而大家最不想上班的日子，從周一變成周五；另外，加開公車班次和增加駕駛人數的做法也獲得肯定，通勤者給新州運輸局有史以來最高評價。

新州運輸局最新民調顯示，搭乘紐約公車、鐵路和輕軌的通勤者在周二、周三和周四人數最多，周五通勤工作的比例最低。

新州運輸局業務分析主任歐唐納(Susan O'Donnell)表示，受訪者中，54%紐約公車乘客、61%州內公車乘客、42%鐵路乘客和49%輕軌通勤者指出，公司有制定進辦公室的工作時間表，所以他們會在這幾天通勤。

「紐約合作夥伴關係」(Partnership for New York City)9月對曼哈頓140家主要公司進行的一項調查顯示，44%的雇主要求員工每周要進辦公室上班三天；約12%受訪者要求需每天進辦公室，只有6%受訪者表示讓員工全面遠距離工作。

新州運輸局調查發現，6月上班的通勤者數量比1月有所增加；「紐約合作夥伴關係」調查也顯示，允許全面遠距工作的雇主數量，下降了3%。

新州運輸局公車營運副總裁凱孔恩(Michael Kilcoyne)指出，運輸局在12個月內增加了600名公車司機，每周增加了近1000趟班次，並布署了更多載客量較高的新型連結式公車。

歐唐納指出，春季調查中通勤者對新澤西州交通的整體滿意度為6.9分，滿分10分，且有83%的受訪者表示推薦該機構的服務，這是新州運輸局自2011年開始進行乘客調查以來，成績最好的一次。公車服務滿意度在秋天來到7.0個高分，受訪民眾對班次時間表、準時性和座位可用性方面給予高分。

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