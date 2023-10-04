候選人拉票 新州選民收通訊投票申請表

在投票所排隊等候投票的新澤西州選民。今年有許多新州居民根本沒有提出採用通訊投票的要求，就收到已經填好個人資料的通訊投票申請表，原來是一種常見且合法的競選拉票手段。(路透)

許多新澤西州居民近期打開信箱，都會發現一份驚喜，已經填好個人資料的通訊投票 申請表。但問題是，許多人根本沒有提出採用通訊投票的要求；新州 官員指出，這些意外郵件的幕後推手，是各候選人的政治行動委員會和相關競選組織。

許多郡政府員工表示，他們的辦公室為選民填好申請書，讓一些人感到憤怒，其他人則是覺得困惑，想知道他們的個資 是如何被洩露的。

孟莫斯郡(Monmouth County)書記官漢隆(Christine Giordano Hanlon)在給選民的訊息中表示：「組織、候選人或政治行動委員會是從屬於新州選舉部門的全州選民登記系統中取得相關資料。根據新州法律，某些選民個資，例如姓名和地址，被視為公開的公共記錄。」

漢隆告訴選民，申請書是真的，雖然並非是由郡政府寄出的正式選舉郵件，而且並非強制要求填寫，才能在11月7日的新州選舉中投票。

「這是一種常見且合法的競選拉票手段，選民可以選擇是否完成填寫並提交申請，」她說。

選務單位13日向全州所有21個郡的選舉官員，發出有關郵件的警告。

格洛斯特郡(Gloucester County)書記官霍根(Jim Hogan)表示：「民主黨和共和黨都在做此類的活動。我們只能試圖向憤怒和困惑的選民解釋目前的情況。」

部分郵件是由選民參與中心(Voter Participation Center)和選民資訊中心(Center of Voters Information)發送的；兩者聲稱是「非營利、無黨派組織」，並是夥伴關係。

兩組織表示，他們這次共向5萬4150位符合投票資格的新州居民，寄送投票申請，少於202年州長選舉時發送的210萬份申請表。