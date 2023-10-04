費城快閃搶劫 70多人被控罪、還有更多嫌犯

上周費城多家商店接連遭到快閃搶劫，圖為一群歹徒侵入一家酒類專賣店行搶。已有多名嫌犯遭到逮捕，檢察官日前表示，在審查社群媒體引發騷亂的視頻後，將會有更多嫌犯被起訴。(美聯社)

針對近期費城 商店接連遭快閃搶劫，檢察官日前表示，在審查社群媒體 引發騷亂的視頻後，將會有更多嫌犯被指控。

運動用品店Foot Locker、休閒服品牌Lululemon和蘋果(Apple)專賣店等數十家零售業者上月26日遭快閃搶劫，目前已有70多人被控以入室盜竊、共謀和擾亂治安等多項罪名，其中包括六名未成年人。

助理地方檢察官奧雷姆(Clint Orem)表示，搶案發生當天晚上以及之後連續數晚，網路上出現大量有關行搶的視頻，地檢處持續與警方合作，逐一審視證人陳述、查看證據，預計未來幾天將會有更多人被指控。

當天砸搶盜竊(smash-and-grab thefts)發生前，有一場和平集會，抗議費城警察被控無端開槍擊斃駕駛人伊里扎里(Eddie Irizarry)卻被法官駁回；但官員表示，示威群眾與入室盜竊嫌犯沒有關係。抗議者遊行表達對伊里扎里家人的支持，檢察官辦公室正設法針對涉案而遭解雇的警員戴爾(Mark Dial)提出新的告訴。

上周快閃槍劫導致商店櫥窗被砸碎，陳列物品遭破壞；多段社群媒體視頻顯示，身穿連帽衫的蒙面人帶著商品跑出Lululemon，警方抓住其中數人並將他們推到人行道上。

搶劫目標鎖定藥局、美髮沙龍、手機店和酒類專賣店，嫌犯透過社群媒體動員；一名在抖音(TikTok)和 Instagram 有數十萬粉絲的女性被控直播部分騷亂事件，當局表示正在追查其他暴動首腦人物。

費城警察局長比拉爾(Rochelle Bilal)和地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)斥責當晚暴行為「機會主義犯罪」(opportunistic crime)，並表示要將那些將鼓勵他人犯罪的歹徒繩之以法。