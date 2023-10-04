新州參眾議會改選 孟莫斯學區訴訟、離岸風電成共和黨主戰場

新澤西州議會預定11月改選眾議會全部80席和參議會全部40席。(新澤西州議會官方臉書)

新澤西州議會預定11月改選眾議會全部80席和參議會全部40席，據美聯社報導，共和黨 人已經擬定勝選方程式，主打學區跨性別學生訴訟案以及離岸風電爭議，希望贏得更多席次。

民主黨 因為比共和黨擁有近百萬支持者，新州 無論行政或立法機構皆由民主黨掌控，不過兩年前，共和黨在州參、眾議會增加七席後，對於即將來到的州議會改選，採取的競選策略就是要激發更多選民出來投票。

孟莫斯大學民調研究所(Polling Institute at Monmouth University)所長穆雷(Patrick Murray)表示：「關鍵在於投票率而非說服力，共和黨並非要改變選民的想法，而是為了煽風點火。」

共和黨鎖定新州檢察長普拉特金(Matt Platkin)今年6月間，以違反新州反歧視法(Law Against Discrimination)，對孟莫斯郡(Monmouth County)三學區提起告訴，作為共和黨競選主戰場。

新州共和黨主席休金(Bob Hugin)表示：「民主黨人就是要誤導大家，認為每位家長都有施虐行為，所以學校應該保守秘密。」因此積極拓展都會區和農村區等傳統右派選民的支持，爭取更多選票。

新州第11選區，現任民主黨籍州參議員戈帕爾(Vin Gopal)，遭遇共和黨候選人德尼斯崔(Steve Dnistrian)的挑戰，後者抨擊控告學區之舉，違反常識，以爭取關心教育的選民支持。

德尼斯崔表示：「你知道學校發生什麼事？為人祖父母者--那些被我們稱為最偉大一代的人--會在路上問我，我們國家發生什麼事？」

另外共和黨瞄準民主黨人的環保議題，攻擊新州外海的離岸風電設施，並視民意反彈為此次改選一大利多，休金(Bob Hugin)強調：「共和黨人正和企圖落實海洋工業化的民主黨人進行戰鬥。」

同時針對州長墨菲簽署新法，以數百萬元稅務優惠補貼風電業者的做法，直言：「全然不符經濟制度，新州已經把頭埋進沙子裡。」