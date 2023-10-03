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ARPA資金將用罄 賓州兒童照護遇挑戰

編譯徐薏茹 / 綜合報導
「美國救援計畫法」挹注近400億元經費，讓美國脆弱的兒童照護系統能在疫情期間維持運作，此一支援即將於本月底結束，兒童照護系統面臨極大挑戰。(美聯社)
「美國救援計畫法」挹注近400億元經費，讓美國脆弱的兒童照護系統能在疫情期間維持運作，此一支援即將於本月底結束，兒童照護系統面臨極大挑戰。(美聯社)

2021年聯邦政府根據「美國救援計畫法」(American Rescue Plan Act，ARPA)挹注近400億元經費，讓美國脆弱的兒童照護系統能在疫情期間維持運作，此金援即將於本月底結束，兒童照護系統面臨極大挑戰。

兒童遊戲屋(Children's Playhouse)早期兒童學習中心主任羅德里奎斯(Damaris Alvarado-Rodriguez)表示，她原本以為新冠疫情使兒童照護終於獲得重視，但ARPA挹注停止卻表明這一重視只是暫時的。

賓州兒童照護協會(PCCA)執行長巴柏(Diane Barber)指出，資金援助使兒童照護系統不至於崩潰，但無法解決問題。

據研究，近3000項賓州兒童照護計畫預計將終止，估計將失去逾1萬1000個兒童照護職缺，超過15萬名兒童將失去照護。

「賓州兒童優先」(Children First PA) 今年一份報告顯示，全州3429位參與調查的兒童照護工作者中，將近一半的員工預計未來五年不會留在目前的照護機構工作，主要是因為薪資跟不上生活成本。

兒童照護計畫負責人表示即便有ARPA資金的援助，人力短缺仍是最大的挑戰，現在補助金即將用罄，他們說接下來將更難聘請到優秀且受過大學教育的員工。

食蟻獸兒童照護中心(Aardvark Child Care)負責人德琳卡德(Joanne Drinkard)表示，人力方面的挑戰不僅只是薪資，有愈來愈多孩子因疫情發展出行為問題，使兒童照護工作更具挑戰性，「最困難的是我們需要更多資金支付教師薪水，但學費只能提高這麼多。」

若沒有政府的支援，賓州每名兒童每年平均花費將超過1萬3000元，但根據衛生與福利部(HHS)的預估，可負擔的兒童照護費用不應該超過一個家庭收入的7%。

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