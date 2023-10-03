猶太男拒離婚反告妻錄影上傳 妻獲判勝訴

根據猶太教習俗，離婚只能由丈夫提出，丈夫必須在自由意志下交付妻子一份稱為「get」（גט）、並且是由專業寫手寫成的離婚文件，而妻子則必須在自由意志下親手接受這份文件。(美聯社)

新澤西州 一名信奉猶太 教正統派的男子拋家棄子，但又拒絕與妻子離婚；妻子錄影上傳網路尋求協助反遭丈夫提告。法院判決，根據憲法第一修正案，該女子有權製作影片，尋求正式猶太離婚。

這名猶太男子，與妻子結婚20年後，拋棄妻兒離家。該女指出，丈夫拋家棄子卻又拒絕給她一份稱為「get」的猶太離婚協議，因此她在2021年錄製了一段影片並上傳網路，敦促社區其他人幫助向丈夫施壓，要求他提供文件，結束婚姻。

根據猶太教習俗，離婚只能由丈夫提出，丈夫必須在自由意志下交付妻子一份稱為「get」（גט）、並且是由專業寫手寫成的離婚文件，而妻子則必須在自由意志下親手接受這份文件。在兩方都同意交付與接受「get」的情況下，就算順利完成離婚程序；如果沒有根據此程序解除婚姻，該女子將受到社會排斥。

女子的影片出現在社群媒體 上之後，丈夫表示對自己的安全感到憂慮，控告妻子家庭暴力及騷擾。

本案經由新州上訴法院法官小組審理後，認定根據第一修正案，該女子有權製作影片，要求完成猶太離婚程序。

法院裁決指出：「被告最終目的毫無疑問是合法的，那就是要取得『get』。我們相信，本案被告為實現其目標而採用的手段，有權受到第一修正案的保護。」

據女方律師費爾頓(Jane Felton)表示，這是此類案件中的第一例。在法院做出裁決之前，該女子「被禁止發聲」；但裁決認定，「根據第一修正案，她有權說出自己的經歷，並敦促社區支持她為獲得『get』而做出的努力。」

費爾頓指出，該名女子在上訴後收到了丈夫的猶太離婚協議，兩人同時也在民事法庭完成離婚手續。