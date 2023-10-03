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新州最大州府勞工工會 與州長達協議

記者顏伶如／綜合報導
正在為卡車加掛雪剷的新澤西州運輸局員工。規模最大的州政府勞工工會28日與州長墨菲達成臨時協議，爭取到大幅調薪和福利。(美聯社)
正在為卡車加掛雪剷的新澤西州運輸局員工。規模最大的州政府勞工工會28日與州長墨菲達成臨時協議，爭取到大幅調薪和福利。(美聯社)

新澤西規模最大的州政府勞工工會28日就勞動契約新內容，與民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)達成臨時協議，影響範圍包括3萬多名州政府各部門員工。

新澤西州美國通訊工人協會(Communications Workers of America New Jersey)日前發表聲明指出，新約條款仍在進行最後確認，下周初將把完整細節提供給工會成員。

該組織第一區副主席特拉諾爾(Dennis Trainor)在聲明中說，今年2月以來，工會成員為了目標團結一致，努力爭取獲得大幅調薪、醫保保障，並且讓許多工作地點承認遠距上班(telework)已經成為新的事實。

雙方協議達成效期四年的臨時契約，內容包括15年來美國通訊工人協會成員爭取到的最佳福利待遇包裹方案，前一次勞動契約調整是2007年。臨時契約承諾在契約效期之內為工會成員調薪平均19%至35%，領取最低工資的州政府雇員也將獲得調薪。

工會領袖同時建立了10月15日起繼續討論遠距上班的協商機制，並且爭取到未來可以透過州政府計畫設計委員會(State Plan Design Committee)針對任何醫保方案更動展開協商的權利。

墨菲28日發表聲明說，對於達成協議感到「無比光榮」。他說，協議結果將為勞工家庭提供合理的薪資與福利。

墨菲在聲明中表示，如今由於生活開銷增加，許多勞工家庭苦苦掙扎，「我們要確保州政府勞工能從工作賺取應得的薪水、福利以及保障」。

由於新州80多萬州府和地方單位勞工的醫保方案保費調高超過20%，工會領袖在一年之前對墨菲的州政府發動抗爭。墨菲去年9月同意為州政府雇員的醫保費用調整設定3%上限，但地方政府員工卻不適用。

勞工 醫保 福利

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