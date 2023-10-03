新州最低時薪明年漲至15.13元 超過州長原定目標

2016年，身穿黃色雨衣的新澤西勞工在紐瓦克機場舉行示威，要求州政府將最低時薪調高至15元，引起旅客注意。(路透)

新澤西州宣布該州最低時薪 自明年元月起提高1元，至每小時15.13元，超過州長墨菲(Phil Murphy)2019年原定的15元目標。

墨菲發布聲明表示：「州政府將繼續以勞工 權益為優先，因為他們是新州 的經濟支柱。」

墨菲2018年競選州長時，即承諾提高最低時薪，因為當時最低時薪僅8.6元，而且州議會民主黨人自2016年以來，積極推動調高最低時薪為15元，卻遭到當時共和黨籍州長克里斯蒂(Chris Christie)阻攔。

墨菲當選後，在2019年簽署新法，同意新州勞工局(New Jersey Department of Labor)每年依法律規定的費率或通膨指數，訂定最低時薪；去年新州最低時薪也調漲1.13元，超過新州法律原定金額13分。

新州勞工局長亞薩羅-盎格魯(Robert Asaro-Angelo)公布聲明表示：「此刻對新州而言值得驕傲，因為我們成為少數最低時薪超過15元的州。」

不過最低時薪並非所有勞工皆能受惠，因為墨菲和州參議會前議長史威尼(Stephen Sweeney)為達成調漲最低工資的共識，對於部分特定行業採取通融措施。

例如，季節性營業之小企業雇工最低時資僅13.73元，以減輕雇主負擔，但要求雇主在2026年前，必須調漲至每小時15元；還有多半論件計酬或採時薪制的農業相關行業僱工，其最低時薪調漲至12.81元，並要求雇主必須於2027年前調漲至15元。

至於依賴小費收入的服務業員工，最低時薪仍維持在5.26元，但是要求其時薪加上小費的總額仍須達到新州規定的最低時薪。

另外，長照機構雇員最低時薪較高，調高1元後達到18.13元。