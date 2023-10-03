賓州華人僑團聯盟慶祝中國國慶 費城市政廳升五星紅旗

鮮艷的五星紅旗在費城市政廳前冉冉升起。

9月29日，為慶祝中華人 民共和國成立74週年，賓州 華人僑團聯盟（以下簡稱「聯盟」）聯手費城 市政府，在市政廳前舉行五星紅旗升旗儀式。 中國駐紐約總領事館副總領事李仕鵬、領事向裕韜、崔心怡一行，賓州、费城政府官員及各界華人華僑一道，共同祝福中國盛世華誕、繁榮昌盛。

上午10時許，市政廳大樓廣場前，身著盛裝的表演團隊首先用舞蹈、鼓樂隊等表演為祖（籍）國生日獻禮。聯盟秘書長朱楓擔任升旗儀式主持人。在美國國歌前奏中，宣佈升旗儀式正式開始。伴隨著威武雄壯的中國國歌，李仕鵬與長樂公會會長丁彬彬一道，將五星紅旗在市政廳前冉冉升起，中美兩國國旗在藍天下迎風飄揚，參與者發出陣陣歡呼聲，心潮澎湃，無不為祖籍國崛起而自豪。

費城市政府移民事務辦公室主任Alain Joinville代表費城市長，宣讀了市政府賀函，表示費城社區極具多元化是各族裔努力的結果，華裔 在政治、經濟、文化等各行各業貢獻卓越，同時肯定了聯盟為增強市府與華人社區關係做出的突出貢獻。

李仕鵬帶來了總領事黃屏的祝賀，他表示，無論是僑胞們心中沸騰的愛國熱情、還是費城上空飄起的五星紅旗，都讓其深深感動。長期以來，費城僑胞心繫祖國、情繫桑梓，團結幫扶鄉親，積極融入主流社會。新冠疫情 期間，聯盟積極捐款捐物，支持國內抗疫，多次幫助總領館向僑胞及留學生們發送健康春節包，熱心幫扶遭遇困難的同胞，向他們伸出援手，傳遞溫暖，維護同胞合法權益，對聯盟取得的成績表示衷心祝賀。未來希望繼續發揚愛國愛鄕的傳統，充分發揮融通中美的獨特優勢，為促進中美友好做出更大貢獻。值此家國同慶的重要時刻，共同祝福祖國豪情盛世、國泰民安；祝中美關係行穩致遠，更好的造福兩國及世界人民；祝願大家闔家團圓，幸福安康。

聯盟執行主席沈丕權致辞，感謝四面八方趕來的朋友，在此相聚、相识、相亲，传播中华文化、促进民间友谊。當天恰逢中秋節，寓意团聚与和谐，寄托了中华文明“四海一家”的天下情怀，祈願携手同行、共同建设和平繁荣、开放包容的美好世界，祝福各位事圆、家圆，幸福每年；情圆、梦圆，好运连连。

市議員Mark Squilla、賓州參議員Nikil Saval、賓州州長亞太裔事務委員會執行主任Razin Karu紛紛發表講話，表示非常高興參與華人社區中國國慶節慶祝活動，Razin並代表賓州州長向聯盟頒發了賀信。

升旗結束，聯盟在東方明珠酒樓舉行慶祝宴會及文藝匯演。宴會上，大費城連江同鄉會會長盧端金代表聯盟發表了講話，他表示，五星紅旗不僅飄揚在費城的上空，也樹立在僑胞的心中。榮譽秘書長王玉明回顧了聯盟自成立以來，完成的各項社會工作。

文藝節目形式豐富、歡快喜慶，傳遞了費城僑胞的拳拳赤子心、殷殷家國情。萬水千山，隔不斷血濃於水的同胞親情， 在這個舉國同慶的神聖節日里，眾人用歌聲、舞蹈衷心祝願偉大的祖國山河永固，繁榮富強 。