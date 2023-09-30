新州燃油稅 10/1起每加侖漲7.1分

新澤西州從10月1日起再度調高燃油稅，升幅每加侖近1分。(美聯社)

新澤西州 10月1日起調高燃油稅，升幅每加侖近1分，全國油價 排名躍升為第七，消費者負擔增加；不過PSE&G和New Jersey Natural Gas兩家瓦斯公司在同一天調降住宅瓦斯費。

州長墨菲(Phil Murphy)行政團隊8月宣布將從10月1日起增稅，在新州 銷售的汽油課稅每加侖42.3分、柴油每加侖49.3分。

根據2016年頒布的州法，州府每年10月調整稅率，以確保透過課徵燃油稅每年獲得約20億美元收入，支應「交通信託基金」(Transportation Trust Fund)，改善新州道路和橋梁等關鍵基礎設施。

新州燃油稅每年漲跌都是根據州法的預設公式估算。

新澤西州財政廰長莫遊(Elizabeth Muoio)聲明說，截至6月30日的財政年度燃油稅徵收金額略低於官方預估，主因是柴油使用量減少。

稅收基金會(Tax Foundation)數據顯示，新州燃油稅比紐約高出近6分、但比賓州低將近19分。

2016年以來，新州燃油稅已增加約30分，2016年時任共和黨州長克利斯蒂(Chris Christie)和民主黨控制的州議會同意將汽車燃油稅提高為每加侖23分，創該州1988年以來上調稅率首例。

當時，州議員需要大幅加稅以資助為期八年、耗資160億元的交通建設計劃。翻新該州被忽視的老舊基礎設施。

增稅將加重消費者負擔，不過所幸住宅瓦斯費將在同一天調降。

PSE&G今年將第三度降價，住宅瓦斯費降幅4%，將較今年初下跌18%；以每月使用100撒姆(therms)推估，再次調降後，每月費用減少約4元，今年以來連番調降，每月節省金額累計23元。

New Jersey Natural Gas自10月1日起針對「典型」客戶降價1.5%，如果取暖用戶每月使用100撒姆，費用將降至148.9元、少2.28元。