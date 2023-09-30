費城用藥致死破紀錄 非裔增2成最多

費城肯辛頓區廢棄舊鐵道旁是惡名昭彰的癮君子聚集地，隨處可見注射過被拋棄的針筒。費城去年有破紀錄的1413人死於用藥過度。(美聯社)

費城 去年有破紀錄的1413人死於用藥過度，較2021年的1276人，大增11%，主要原因為使用過量的類鴉片禁藥，其中非裔 死亡人數增加20%，遠大於全市平均增幅。

費城衛生局藥物濫用及傷害防制組組長貝斯特(Andrew Best)說，類鴉片劑對非裔社區「不成比例」的衝擊，是「令人不安的趨勢」。

費城的情況可看作全國各大都市的縮影，白人死於用藥過度的人數有在下降，非裔卻在增加，且愈趨嚴重。

過去幾年，公衛官員、民間社團以及受害人家屬，不斷呼籲社會大眾多注意這問題，尤其要多關心非裔「癮君子」。市政府派出不少公衛官員到非裔居民較集中的社區，提醒當地民眾，服用非法管道提供的止痛劑很危險，可能上癮，甚至致死。

2022年費城用藥過量死亡案例，類鴉片劑佔將近80%，而其中又以芬太尼和同類的綜合鴉片劑居多，這些「強效」止痛興奮劑已取代海洛因，成為費城的頭號毒品，古柯鹼排名第二。

貝斯特說，27日公布的數字是初步統計，希望不久之後，可以提出更完整的分析報告。

市長肯尼(Jim Kenney)已正式認可2022年的用藥過量死亡數字，並引述這個數字，否決市議會通過的決議案。該決議不准市府設立「監視用藥地點」，方便醫護人員當場搶救服毒過量而瀕死的民眾。

肯尼說，紐約市 兩年的用藥過量死亡個案為1131件，費城一年的死亡人數就超過這個數字；不讓費城提供「現場救命」的機會，每年不知要枉送多少人命。