新州動員300人 助居民申請房產退稅

財政廳長伊莉莎白·莫遊(美聯社)

新州 財政廳派出約300人組成的「ANCHOR外展服務團隊」(ANCHOR Outreach Team)，從26日起走訪社區，這些「專業遊說人員」攜帶平板、工作證和大量資料，上門協助更多符合資格的居民申請ANCHOR房地產 稅減免退稅福利 。

財政廳長伊莉莎白·莫遊(Elizabeth Maher Muoio)表示，實地拜訪將「確保每名符合資格的居民申請和接受他們的福利」。

「ANCHOR外展服務團隊」將確認屋主和租屋房客是否符合ANCHOR房地產稅減免計畫資格，並協助居民填寫申請、回答與計畫相關的問題。

該團隊的服務將持續至12月24日，即12月29日ANCHOR申請截止日前五天。外展團隊登門服務時間為每周一至周六，下午1時至晚間7時。

官方指出，「ANCHOR外展服務團隊」人員會穿著帶有黃色字樣的深藍色背心，以及黃色的工作證，若屋主或租房房客在團隊上門拜訪期間無法聯繫，團隊會將附有ANCHOR資訊的牌子掛在門上，該門牌已獲得正式授權。

此前新州政府已經寄發逾300萬封郵件給居民通知房地產稅減免計畫。

65歲以上、年收入15萬以下的合格租戶將獲得700元，64歲以下將獲得450元。

65歲以上、年收入15萬以下的合格屋主將獲得1750元；65歲以上，年收入介於15萬1元至25萬之間的合格屋主將獲得1250元。

65歲以下、年收入15萬以下的合格屋主將獲得1500元；65歲以下，年收入介於15萬1元至25萬之間的符合資格屋主將獲得1000元。

財政廳也警告居民慎防詐騙，表示官方不會發送要求提供個人資訊的簡訊。

2019財稅年度有逾180萬名新州居民接受這項福利，新州政府支出超過18億元。

民眾如有問題可撥打ANCHOR專線詢問：(888) 238-1233